Handanovic: “Si deve parlare dell’Inter e non dei singoli”

(Di venerdì 15 febbraio 2019) Samirva sotto il settore ospiti del Weststadion, i tifosifanno partire il coro «C’è solo un capitano».Samir è felice, vicino a lui se la ride un bel po’ Nainggolan, mentre Politano fa di più: si gira e alza le braccia applaudendo al coro. È l’investitura della gente, dopo quella del club. Di più: è la gente che sceglie di stare con la società e non con Icardi.Le parole di«Sono molto orgoglioso della fascia, in fondo lo sono tutti quando la portano. Ma ora non si parli di capitano e non capitano. Guardiamo alla vittoria e alla prestazioneQuando una squadra non subisce gol è una cosa che fa piacere a tutti. La mia parata su Knasmullner? In porta si sta per parare, ho fatto il mio lavoro. Nel calcio di oggi la difesa parte dell’attacco, da come pressano i giocatori offensivi, poi un gol lo si fa quasi sempre».La fascia? Ogni giocatore ...