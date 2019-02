Ferrari | ecco la SF90

Presentazione Ferrari F1 2019 : ecco la Ferrari SF90 per i 90 anni della Rossa - : Linee più essenziali e colore più acceso: la nuova vettura sarà guidata dal quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel e dal talento monegasco Charles Leclerc

Ecco la Ferrari 2019 : "SF90" per celebrare i 90 anni della Rossa : Ecco la Ferrari 2019 : "SF90" per celebrare i 90 anni della Rossa Linee più essenziali e colore più acceso: la nuova vettura sarà guidata dal quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel e dal talento monegasco Charles Leclerc Parole chiave: ...

Ecco la nuova Ferrari SF90. Vettel : «Strada giusta - non vedo l'ora di partire» : dal nostro inviato FIORANO - Si chiama SF90 per omaggiare i 90 anni del Cavallino rampante e, a prima vista, ha come novità più evidente il rosso opaco miscelato al nero che...