Carabinieri | due arresti a Comiso

Ladri in fuga speronano l'auto dei Carabinieri. Un arresto - caccia a due complici : Rocambolesco inseguimento nella mattinata di giovedì 14 febbraio, a Pistoia, con Ladri in fuga che hanno speronato l'auto dei carabinieri. I militari, però, sono riusciti ad arrestarne uno , ...

Operazione antidroga dei Carabinieri : due arresti a Ragusa : Operazione antidroga dei Carabinieri del NOR a Ragusa. I militari alle prime luci dell'alba hanno eseguito due arresti e tre obblighi di dimora

Arrestati dai Carabinieri due truffatori che hanno terrorizzato alcuni anziani ad Aosta - facendosi consegnare denaro e gioielli per evitare '... : Arrestati dai Carabinieri due truffatori che hanno terrorizzato alcuni anziani ad Aosta, facendosi consegnare denaro e gioielli per evitare 'denunce' inventate Cronaca Carabinieri Giovedì 7 Febbraio '19, h.12.15 comunicato stampa I militari della Compagnia Carabinieri di Aosta nella tarda serata di mercoledì 6 febbraio, al termine di una articolata attività ...

Maltempo - piena del Reno : i Carabinieri arrestano due sciacalli : Due ‘sciacalli’ sono stati arrestati dai Carabinieri impegnati nei controlli dopo la piena del fiume Reno, nella bassa bolognese. Dal cortile di una casa ad Argelato, che il proprietario pensionato è stato costretto a lasciare dopo l’esondazione, è stata rubata una lavatrice: l’elettrodomestico è stato scoperto dai militari nel cassone di un autocarro, a bordo del quale viaggiava una coppia di romeni, insieme a una stufa ...

Bari - inseguimento tra i Carabinieri e la 'banda della Bmw'. Un fermo e due agenti feriti : inseguimento con collisione tra una Bmw, con a bordo quattro uomini con i volti coperti, e una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Triggiano, la scorsa notte nei pressi di Capurso , Bari, . ...

MAZARA DEL VALLO E CAMPOBELLO : CONTROLLO DEL TERRITORIO. Carabinieri ARRESTANO DUE PERSONE : I CARABINIERI della Compagnia di MAZARA del VALLO, con le articolazioni territoriali delle Stazioni di CAMPOBELLO di MAZARA e MAZARA due, nella giornata del 25 gennaio, hanno tratto in arresto due ...

Ventidue anni in carcere da innocente - chiesti 66 milioni di risarcimento allo Stato e a tre Carabinieri : “Mi torturarono” : Fu condannato per una strage che non aveva mai commesso e passò in carcere 22 anni. Per questo motivo Giuseppe Gulotta ha chiesto un risarcimento da 66 milioni di euro. L’uomo, che ora ha 61 anni, fu accusato dell’omicidio di due giovani carabinieri della caserma di Alcamo Marina avvenuto il 26 gennaio del 1976. ArreStato e condannato all’ergastolo, quando aveva 18 anni, venne assolto dalla Corte d’appello di Reggio Calabria, dopo una ...

Colpi di pistola contro i Carabinieri - 29enne fermato dopo due mesi nel Napoletano : È stato rintracciato e fermato l'uomo che il 14 novembre scorso, per sottrarsi a un controllo di polizia, era scappato a bordo di un motociclo esplodendo un colpo di arma da fuoco all'indirizzo dell'...

Anziana sventa l'azione di due sinti al mercato di Alba chiamando subito i Carabinieri : Riceviamo dai carabinieri della provincia di Cuneo e pubblichiamo: "Nel corso dei servizi di controllo del territorio svolti negli ultimi giorni dai carabinieri della Compagnia di Alba, i militari ...

Castelvetrano - due giovani e un pensionato arrestati dai Carabinieri : Sono tre gli arresti effettuati lo scorso fine settimana dai carabinieri di Castelvetrano nel corso di un'operazione di controllo del territorio. Il primo riguarda il 21enne Salvatore Ingoglia che in ...

Due ladri - sono stati arrestati dai Carabinieri delle Stazioni di Fondachello Valdina e Spadafora : Questa notte, i carabinieri delle Stazioni di Fondachello Valdina e Spadafora hanno arrestato, in flagranza di reato, i messinesi D.B.F., 27enne e M.A., 19enne , già noti alle forze dell'ordine , ...

CASTELVETRANO : OPERAZIONE DEI Carabinieri : DUE ARRESTI E SEQUESTRO DI DROGA : Continua la manovra antiDROGA condotta dalla Compagnia CARABINIERI di CASTELVETRANO, che ha portato nel fine settimana appena trascorso all'arresto di due cittadini stranieri e al deferimento in stato ...

Lite a Valle Mosso - i Carabinieri riportano la calma tra i due attaccabrighe : Lite animata ieri al campo sportivo di Valle Mosso nel comune di Valdilana. Sono dovuti intervenire i carabinieri a calmare la situazione nata da futili motivi tra un 44enne residente in paese e un ...

Tenta il suicidio due volte in 48 ore - salvato dai Carabinieri : TORRE SANTA SUSANNA - Un ragazzo di 22 anni ha Tentato il suicidio due volte in meno di 48 ore ed è stato trovato e tratto in salvo dai carabinieri della stazione di Torre: provvidenziale è stato l'...