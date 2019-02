: Siria,fossa comune con oltre 1000 corpi - TelevideoRai101 : Siria,fossa comune con oltre 1000 corpi - cronacacampania : Siria:fossa comune con oltre mille corpi - Medio Oriente - ANSA - transnazionale : Siria:fossa comune con oltre mille corpi #spaziotransnazionale informa -

I resti di circa 150sono stati rinvenuti a Raqqa, ex capitale Isis in, secondo quanto riferiscono fonti sul territorio. Secondo le stesse fonti nellapotrebbero trovarsi milleancora da riesumare. I medici legali che operano nel quadro della regione semi-autonoma curdo-na, affermano che laè divisa in due parti e che si trova sulla sponda sud dell'Eufrate.(Di giovedì 14 febbraio 2019)