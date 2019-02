Scudetto 2006 | l’11 marzo l’esame del ricorso della Juventus

"Scudetto 2006 all'Inter? Comica" : ... possa tornare ad allenare il Real Madrid: 'Perez non ammette mai gli errori e potrebbe dargli un'altra chance, convinto sempre che Mou sia il tecnico piu' bravo al mondo'.

Scudetto 2006 - Capello : “comico assegnarlo all’Inter” : “Il ricorso per lo Scudetto del 2006? Mi sembra una cosa giusta, e’ comico sia stato assegnato all’Inter, che arrivo’ terza ed era anch’essa indagata”. Sono le dichiarazioni dell’ex allenatore della Juventus, Fabio Capello che ha commentato così il ricorso presentato dai bianconeri in merito allo Scudetto del 2006 assegnato all’Inter dopo lo scandalo Calciopoli: “Guido Rossi ...

Juventus - depositato il ricorso al Coni contro lo Scudetto 2006 dell'Inter : La Juventus ha depositato il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni , con cui chiede la revoca dello scudetto 2006 dato all' Inter . Una storia infinita, quella di Calciopoli e degli scudetti ...

Calcio - la Juventus ha fatto ricorso contro l’assegnazione dello Scudetto 2006 all’Inter : La Juventus ha fatto ricorso contro l’assegnazione dello scudetto 2006 all’Inter. I bianconeri hanno depositato il proprio reclamo al Collegio di Garanzia del Coni, chiedendo l’annullamento del lodo con cui il Tnas si era dichiarato incompetente in materia nel 2011. Il tricolore, assegnato a tavolino ai nerazzurri dopo i fatti di Calciopoli, è da tempo in discussione e la Juventus chiede che vengano annullati tutti gli atti che ...

Scudetto 2006 - la Juventus deposita il ricorso contro l’assegnazione all’Inter [DETTAGLI] : La Juventus non ci sta, il club bianconero nelle ultime ore ha infatti depositato al Collegio di Garanzia del Coni il ricorso contro l’assegnazione dello Scudetto 2006 all’Inter, la comunicazione ufficiale è arrivata direttamente dal Coni attraverso una comunicazione ufficiale. Nel dettaglio il club bianconero come riporta anche l’Ansa chiede l’annullamento del lodo con cui nel 2011 il Tnas si era dichiarato ...

