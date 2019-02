Fisco | via alla rottamazione ter a maglie larghe

Fisco : via a 'rottamazione ter' per tutti : ANSA, - ROMA, 13 FEB - La definizione agevolata delle cartelle diventa per tutti, anche per chi non è in regola con i pagamenti della "rottamazione bis". È stata pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale ...

TeleFisco 2019 - al via la diretta con 167 sedi collegate : Riflettori accesi sulla 28ª diretta di Telefisco, il convegno annuale dell’Esperto Risponde-Sole 24 Ore sulle novità fiscali del 2019. Dalle 9 di stamattina e fino alle 18 di oggi pomeriggio è in corso la diretta sui temi di attualità fiscale...

Fisco - dal prossimo settembre via all'ISEE precompilato dall'INPS : Dal prossimo mese di settembre , l'ISEE giungerà dall'INPS già compilato . Il Decretone , varato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri, ha riscritto la disciplina di accesso all'ISEE, ...

Cristiano Ronaldo - archiviato il suo contenzioso con il Fisco : pagherà 18 - 8 milioni di euro : Cristiano Ronaldo ha archiviato il suo contenzioso con il fisco spagnolo, pagherà una multa e non finirà in carcere Cristiano Ronaldo ha archiviato il suo contenzioso con il fisco spagnolo patteggiando una condanna a 23 mesi di galera (pena sospesa e che non verrà scontata perché si tratta di un crimine non violento) e 18,8 milioni di multa. L’attaccante della Juventus si è presentato all’udienza, durata pochi minuti, presso il ...

Nike - Ue avvia indagine approfondita su accordi Fisco in Olanda : Roma, 10 gen., askanews, - L'Antitrust europeo ha annunciato una indagine approfondita su Nike e sul trattamento a livello fiscale di cui ha goduto in Olanda che, è il sospetto della Commissione Ue, ...

Fisco - al via le domande per il saldo e stralcio delle cartelle. Serve Isee sotto i 20mila euro e si paga tra 16 e 35% : Parte il saldo e stralcio delle cartelle esattoriali per i contribuenti in “comprovata difficoltà economica“, previsto dalla legge di Bilancio. L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato il modulo della domanda di adesione alla sanatoria, che va presentata entro il 30 aprile. La norma consente di mettersi in regola pagando tra il 16 e il 35% delle cartelle esattoriali relative a debiti fiscali e contributivi, senza sanzioni e ...