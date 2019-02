ilnapolista

: Ancelotti all’esordio in Europa League, ma ha allenato in Coppa Uefa e ha vinto a Zurigo - SSCNapoliNews : Ancelotti all’esordio in Europa League, ma ha allenato in Coppa Uefa e ha vinto a Zurigo - napolista : Ancelotti all’esordio in Europa League, ma ha allenato in Coppa Uefa e ha vinto a Zurigo Al contrario della Champio… -

(Di giovedì 14 febbraio 2019) La prima fu col Parma È anche e solo una questione di incastri se Carlonon ha ancora disputato – dare – una partita di. Questa sera asarà il suo esordio in questa competizione nata nel 2009. Fino a quell’anno si chiamavane ha vissute di partite in quella competizione. Il suo Milan ne fu protagonista proprio nell’ultima edizione. Venne poi eliminato da Werder Brema.Ovviamente colpisce il debutto di un tecnico navigato come lui. Ma è soltanto una questione di nome. Dal 2009 in poi, è cominciata – anzi è proseguita, “Milano vicina all’” – l’internazionalizzazione di quest’re che ha rappresentato al meglio il made in Italy, haovunque e soprattutto lo ha fatto modo suo, imponendo uno stile che ha affascinato i grandi campioni.La sconfitta col ...