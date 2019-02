Salvini | tentazione rimpasto Di Maio | deluso | si va avanti

Diciotti - la Giunta su Salvini e la tentazione campagna elettorale : Raccontano che nell'ufficio di presidenza della Giunta per le elezioni di giovedì mattina, alla notizia della richiesta di autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini, riferita dal presidente della Giunta per le elezioni Maurizio Gasparri, sia gli esponenti del Movimento 5 stelle che quelli della Lega hanno espresso lo stesso giudizio: questo e' un 'assist' per la campagna elettorale. Resta infatti forte all'interno del partito di via ...