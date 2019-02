Davide Maggio a Ultimo | Tanta boria e niente palle

Domenica In - Ultimo massacrato in diretta da Davide Maggio : "Quanta boria - non hai le palle" : No, a molti non è piaciuta la decisione di Ultimo di disertare Domenica In di Mara Venier in polemica dopo il secondo posto al Festival di Sanremo. Il cantante, infatti, non si è presentato all'Ariston per la puntata speciale della Domenica pomeriggio (questo anche dopo uno scambio a suon di insulti