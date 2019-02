Abruzzo | Marco Travaglio a testa bassa | ' Una batosta' | come umilia in prima M5s e Luigi

Marco Marsilio : chi è il nuovo Presidente dell'Abruzzo - Sky TG24 - : Nato a Roma da genitori della provincia di Pescara, esponente di Fratelli d'Italia. Era già stato eletto senatore nel 2018, è stato componente della Commissione Bilancio. Poi ha annunciato le ...

Abruzzo - M5s sotto il 20%. "Alla Lega pacchetti di voti da..." - la vergogna della candidata grillina Marcozzi : L'imbarazzo e la delusione del M5s in Abruzzo sta tutto nelle sfrontate parole di Sara Marcozzi, candidata governatore grillina. "Non abbiamo nulla da rimproverarci, abbiamo confermato i voti di 5 anni fa". Peccato che il M5s sotto il 19% rappresenti un tracollo epocale perché, solo un anno fa, i 5

Marco Marsilio - FdI - sarà il terzo governatore 'straniero' dell'Abruzzo : Il prossimo governatore del centrodestra - coalizione composta da Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Udc-Dc-Idea e Azione Politica - è nato a Roma nel 1968 da una famiglia di origini abruzzesi, ...

Marco Marsilio (FdI) sarà il terzo governatore "straniero" dell'Abruzzo : L'Abruzzo sceglie il 14esimo presidente della Regione, non contando il vicario Giovanni Lolli che ha retto l'Ente fino a questo momento dopo le dimissioni di Luciano D'Alfonso eletto senatore del Pd alle politiche dello scorso marzo. Marco Marsilio, candidato governatore del centrodestra, espressione di Fratelli d'Italia, è nettamente in testa avendo ottenuto, al momento, circa il 49% dei consensi. La sua vittoria è certa, manca solo la ...

Marco Marsilio è il nuovo governatore d’Abruzzo - grillini cancellati : Centrodestra vincente nelle elezioni regionali in Abruzzo. Marco Marsilio è il nuovo governatore d’Abruzzo con quasi il 50% dei voti. A

Regionali Abruzzo : urne aperte fino alle 23. Sfida tra Marsilio - Legnini - Marcozzi e Flajani : ...in testa alla coalizione di centrodestra composta, oltre che dal suo partito, da Lega, Forza Italia, Udc-Dc-Idea e Azione Politica; l'ex vicepresidente del Csm e sottosegretario all'Economia Giovanni ...

Domenica il voto in Abruzzo : testa a testa tra Pd - M5S e centrodestra : chi sono Legnini - Marcozzi Marsilio : Marcozzi (M5S) gioca tutto sull’attacco alla precedente amministrazione, Legnini (Pd) punta sulla discontinuità col passato, e Marsilio (FdI) sulle infrastrutture

Elezioni Regionali Abruzzo - l'intervista al candidato presidente del M5S Marcozzi [VIDEO] : Finora sono stati spesi poco e male e se non interveniamo in maniera tempestiva rischiamo il disimpegno delle risorse e di danneggiare una volta di più la nostra economia. La faccenda grottesca è che ...

Sara Marcozzi - 'la Ferragni del teatino' che vuol vincere l'Abruzzo : Roma. "La forza gentile", come si autodefinisce la candidata Cinque stelle alla presidenza della Regione Abruzzo Sara Marcozzi , che oggi, 2 febbraio ndr , sarà a Chieti con Luigi Di Maio e Alessandro ...

Sondaggi Swg - elezioni regionali in Abruzzo : Marsilio in testa - la Marcozzi lo insegue : Stando al Sondaggio commissionato da Fratelli d'Italia all’istituto di rilevazioni Sondaggistiche Swg, il senatore Marco Marsilio (FdI), candidato della coalizione di centrodestra per la presidenza della regione Abruzzo, sarebbe in testa con un buon margine di vantaggio sulla diretta concorrente, Sara Marcozzi del Movimento 5 Stelle, che lo starebbe continuando ad inseguire per recuperare lo svantaggio percentualistico. Al terzo posto poi ...

In Abruzzo arriva Marco Bussetti - il ministro dell'Istruzione : ecco la data in cui è atteso : 'Dietro a questi episodi di cronaca " ha detto il ministro " ci sono motivazioni culturali che investono la società nel suo complesso e vanno analizzate nel dettaglio per invertire la rotta. Non ...

Pausa caffè con Sara Marcozzi - per un Abruzzo forte e gentile : ... occorre colmare queste lacune con nuovi professionisti di europrogettazione per far ripartire l'economia della Regione. Le priorità sono lavoro, sanità, sicurezza e ambiente. Nessun candidato ...

Regione Abruzzo - 4 in corsa per la presidenza - Legnini - Marsilio - Marcozzi e Flaiani : L'Aquila - Quattro candidati alla presidenza della Regione per complessive 16 liste alle elezioni abruzzesi del prossimo 10 febbraio. Per la coalizione di centrosinistra che è il candidato è l'ex vice presidente del Csm, Giovanni Legnini, ex parlamentare e sottosegretario all'Economia con delega alla ricostruzione dell'Aquila, sostenuto da 8 liste: Pd, Progressisti con Legnini-Sinistra Abruzzo-Leu, Legnini ...

Regione Abruzzo - 4 i in corsa per la presidenza - Legnini - Marsilio - Marcozzi e Flaiani : L'Aquila - Quattro candidati alla presidenza della Regione per complessive 16 liste alle elezioni abruzzesi del prossimo 10 febbraio. Per la coalizione di centrosinistra che è il candidato è l'ex vice presidente del Csm, Giovanni Legnini, ex parlamentare e sottosegretario all'Economia con delega alla ricostruzione dell'Aquila, sostenuto da 8 liste: Pd, Progressisti con Legnini-Sinistra Abruzzo-Leu, Legnini ...