10 tra le più belle cicliste professioniste

Quiz : qual è l’hotel più strategico per scoprire Miami? : Là dove la statale US1 diventa Byscayne Boulevard, a nord del fiume Miami, inizia il Biscayne Corridor: tra la 9th street e la NE 79th Street è un’infilata di nuove architetture, gallerie e musei, zone da scoprire. Puntando il dito sulla mappa al 1000 di Biscayne Blvd, si trova il One Thousand Museum, l’ultimo grattacielo di Zaha Hadid, un condominio di superlusso di 62 piani. Il One Thousand Museum di Zaha HadidÈ la zona del Museum Park, dove ...

Le trimestrali più attese dei giganti tecnologici : È stata un'altra tornata di trimestrali complicate per le quotate tecnologiche americane. A fatturato e utili spesso oltre le attese, il mercato ha reagito con un calo. L'attenzione resta sulle ...

Turismo - nel 2017 più visitatori stranieri che italiani : Se per la prima volta nel 2017 in Italia le presenze di turisti dall'estero hanno superato quelle degli italiani, le previsioni 2019 sono ancora più confortanti: si stima un aumento degli arrivi del 4%...

Uno straordinario itinerario intellettuale - umano e spirituale compiuto da Fedele Ceravolo nel suo ultimo “romanzo perduto e… ritrovato” : Un viaggio nella storia e nella cultura attraverso un illuminante dialogo tra Autore e Romanzo sui grandi temi universali, come

Turismo : nel 2017 più visitatori stranieri che italiani : Presentato il XXII Rapporto sul Turismo italiano alla Bit – Borsa del Turismo: è emerso che nel 2017 per la prima volta in Italia le presenze di turisti venuti dall’estero hanno superato quelle degli italiani. La componente internazionale (210.658.786) ha superato quella nazionale (209.970.369). Si è inoltre rilevato che sono solo 5 le regioni italiane in cui si concentra oltre la metà (il 54,3%) della spesa dei turisti e si trovano ...

Il ritorno del Ninja guerriero con cresta «E una vita privata un po’ più tranquilla» : Quattro mesi fa Radja Nainggolan confessava alla Gazzetta dello Sport: «Basta, ho 30 anni, la cresta non la vedrete più».Peccato che insieme con quella striscia al centro della testa era scomparso tutto il Ninja, guerriero finito chissà dove, magari a prendersi una vacanza infinita dai suoi doveri, verso l’Inter e verso chi all’Inter l’aveva voluto al punto di rischiare di pagarne le conseguenze.Radja in settimana è passato dal suo ...

La F1 dimentica Martini - tra i più grandi della Minardi : Non sappiamo chi si sia messo lì a fare il post su Instagram relativo ai piloti della storia della Minardi facendo decidere ai follower chi sceglierebbero come coppia propria coppia ideale. Non abbiamo nulla contro nessuno dei piloti che appaiono nella foto, specialmente il nostro Michele Alboreto che ha tutto il merito e diritto di […] L'articolo La F1 dimentica Martini, tra i più grandi della Minardi sembra essere il primo su ...

Costo del lavoro più basso e salari più alti : l'asse tra sindacati e Confindustria : Maurizio Landini ha raccontato di aver chiamato Giuseppe Conte subito dopo la sua elezione alla testa della Cgil per fissare un incontro. E di essersi sentito rispondere dal premier che lui aveva già ...

Bussetti : "Più fondi per la scuola al Sud? No - impegnatevi" | Dopo la richiesta bipartisan di scuse precisa : "Solo una frase estrapolata" : Le parole del ministro dell'Istruzione, in visita ad Afragola, in provincia di Napoli, scatenano la bufera. Di Maio e tutto il M5s si dissociano: "Ha detto una fesseria, chieda scusa". Da Bussetti quindi un parziale dietrofront

Bussetti a insegnanti e studenti del Sud : "Fondi? No - impegnatevi di più" | Dopo la richiesta di scuse : "Frase estrapolata" : Le parole del ministro dell'Istruzione, in visita ad Afragola, in provincia di Napoli, scatenano la bufera. Di Maio: "Ha detto una fesseria, chieda scusa". Da Bussetti quindi un parziale dietrofront

Scuola - Bussetti - Lega - : 'Fondi al Sud? Prof si impegnino di più' - Poi la 'rettifica' : 'Frase estrapolata' : E' polemica per le parole del ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, in visita ad Afragola, nel Napoletano. A chi gli chiedeva se servissero più fondi per colmare il gap tra le scuole del Nord e ...

Sluiter : 'Murray è più trasparente di Federer - Nadal e Djokovic' : L'ex numero 46 del mondo e attuale coach di Kiki Bertens , vale a dire Ramon Sluiter , ha voluto commentare il ritiro di Andy Murray dal tennis. Sluiter ha elogiato soprattutto l'umanità del tre volte campione Slam, ...

Il nuovo trailer di Anthem ci prepara all’uscita più attesa di febbraio : Il 22 febbraio di quest'anno, Anthem andrà finalmente a graziare gli schermi dei nostri PC, così come le nostre PlayStation 4 e Xbox One. Realizzato da BioWare e prodotto da Electronic Arts, si propone come il titolo più ambizioso dell'apprezzata software house canadese. Incentrato sull'online e sulla collaborazione tra utenti in multiplayer, Anthem sfiderà a muso duro la concorrenza di Destiny e The Division, saghe che hanno fatto del "game as ...

Sanremo 2019 - Francesco Renga travolto dalla polemica femminista : "Le voci maschili sono più belle" : Francesco Renga ha scatenato un vero casus belli. Intervistato al DopoFestival, il cantante ha pronunciato una personale teoria sul fatto che a Sanremo ci siano più cantanti uomini in gara che donne e che i primi ottengono più successo delle seconde. Renga ha sostenuto che il motivo sia piuttosto se