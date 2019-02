Napoli | muore in ospedale dopo ore d' attesa

Muore al Pronto Soccorso - a Napoli - dopo un'attesa di sei ore. I familiari denunciano la struttura : Un uomo è morto nel Pronto Soccorso dell'ospedale San Paolo di Napoli, dopo aver atteso assistenza per sei ore. La polizia ha avviato delle indagini dopo la denuncia dei familiari del 72enne. L'uomo, secondo quanto ricostruito, si trovava nella struttura dalle 14.30 (in codice giallo) per dolori addominali. I familiari sostengono che era stato portato nello stesso ospedale tre giorni fa con gli stessi sintomi ed era stato dimesso dopo ...

Tragedia a Napoli : 14enne muore dopo aver accusato un malore sul campo di calcio : Una vera e propria Tragedia è avvenuta a Napoli nei giorni scorsi. Un ragazzino di appena 14 anni di età stava disputando una partita di calcetto con amici e compagni di scuola, quando, improvvisamente, ha accusato un malore e si è accasciato al suolo. La vittima, L.A. (queste le sue iniziali), era residente nella zona di via Foria, nel capoluogo campano. Secondo le prime indiscrezioni sulla vicenda, il giovanissimo è deceduto a causa di un ...

Incidenti lavoro - operaio muore a Napoli : Napoli, 7 FEB - Un operaio di 48 anni è morto in un incidente sul lavoro verificatosi nella zona del Vasto a Napoli. L'uomo è caduto dal terzo piano di un'impalcatura in allestimento in via Pisa per ...

Napoli - tragedia sul lavoro al Vasto Cade dal 3° piano - muore operaio : Un uomo è precipitato dal terzo piano di un palazzo in via Pisa, a Napoli, una delle strade che si sviluppano a raggiera da piazza Nazionale. Secondo le prime testimonianze raccolte sul posto, si ...

Napoli - prima il post su Facebook - poi si butta dal ponte : muore papà di 2 bimbi : Una di quelle vicende di cui mai si vorrebbe sentir parlare, si è verificata nei giorni scorsi nella provincia di Napoli. Il quartiere di Camaldoli, punto più alto del capoluogo campano, infatti, è in lutto per la tragica scomparsa di Fabio Parnoffo, un quarantenne, padre di due bambini, che ha deciso di togliersi la vita lanciandosi nel vuoto dal ponte del Vomero. Secondo quanto si apprende dai media locali, in particolare dal sito ...

Napoli - giovane papà muore a 25 anni : a stroncarlo sarebbe stato un aneurisma : Una tragedia che ha scosso e fatto sprofondare nel più grande dei dolori l'intera comunità del piccolo quartiere di Agnano, in provincia di Napoli. L'episodio, purtroppo ancora una volta, riguarda la morte di una giovane persona. Si tratta del giovane Francesco De Simone, ragazzo di appena venticinque anni, deceduto nei giorni scorsi improvvisamente lasciando così la sua famiglia composta dalla moglie, Elisa, e dalla sua piccola bambina di due ...

Napoli - per i dottori è mal di pancia ma muore a casa : aveva un feto in grembo : Soltanto qualche giorno fa avevamo portato alla luce il grave episodio di cronaca accaduto nella provincia di Napoli in cui una donna di appena trentasei anni, Anna Siena, è deceduta dopo aver accusato dei forti dolori di pancia e dopo essere stata rimandata a casa dai medici sottovalutando il problema. Ebbene, la ragazza dopo poco ha accusato un graduale aumento di questi dolori che le hanno causato il decesso. A seguito dell'autopsia ...