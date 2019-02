LIVE Inghilterra-Francia | Sei Nazioni 2019 in DIRETTA | scontro titanico a Twickenham

oasport

(Di domenica 10 febbraio 2019) Buongiorno e benvenuti alladell’ultima partita della seconda giornata del Seidi rugby: ava in scena l’esordio casalingo dell’, alle 16 il XV della Rosa ospita ladell’ex ct tricolore Brunel. Sfida fondamentale quella odierna per delineare la situazione in chiave classifica del Torneo: i britannici sono i grandissimi favoriti per il successo finale dopo lo spettacolare trionfo all’esordio a Dublino con l’Irlanda, dovranno stare attenti al Galles che è al momento a punteggio pieno con due vittorie. Cercano il riscatto i Galletti dopo la delusione di Parigi con i Dragoni.OA Sport vi propone latestuale di, gara valida per il Seidi rugby: la gara inizierà alle ore 16.00 e per questo motivo la nostrainizierà attorno alle ore 15.40. Buon ...