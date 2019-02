ATP Sofia – Brilla il talento di Medvedev | il giovane russo batte Fucsovics in finale

Tennis - ATP Sofia 2019 : Daniil Medvedev trionfa in finale contro Márton Fucsovics. Il russo si impone in due set : E’ Daniil Medvedev a trionfare nella finale dell’ATP di Sofia (Bulgaria) di Tennis. Il giovane russo, numero 16 del mondo, si è imposto con il punteggio di 6-4 6-3 contro l’ungherese Marton Fucsovics (n.47 ATP) in 1 ora e 23 minuti di partita. Un match nel quale la differente caratura tecnica dei due Tennisti si è vista alla distanza, finendo per fare la differenza in favore del russo. Nel primo set Medvedev mette subito sotto ...

ATP Sofia – Berrettini si arrende in semifinale : decisivo il terzo set contro Fucsovics : Matteo Berrettini sconfitto in semifinale a Sofia: il tennista azzurro vince il primo set, poi subisce la rimonta di Marton Fucsovics Termina in semifinale il cammino di Matteo Berrettini all’interno dell’ATP di Sofia. Il tennista azzurro esce sconfitto ad un passo dalla finalissima del torneo bulgaro, battuto da Marton Fucsovics, numero 47 del ranking mondiale maschile. Berrettini (53° ATP), ha vinto 7-5 il primo set, subendo poi la ...

ATP 250 Sofia - Matteo Berrettini eliminato semifinale : vince Fucsovics 5-7 - 7-5 - 6-3 : Niente da fare per Matteo Berrettini , uscito di scena in semifinale al torneo ATP 250 di Sofia . Sul cemento bulgaro, il 22enne romano numero 53 del mondo è stato battuto 5-7, 7-5, 6-3 dall'ungherese Marton Fucsovics , 47 del ranking, approdato al penultimo atto senza fare fatica grazie al ritiro nei quarti dello spagnolo Roberto Bautista Agut. ...

Tennis - ATP Sofia 2019 : Matteo Berrettini deve arrendersi a Marton Fucsovics. L’azzurro sconfitto in tre set in semifinale : Sconfitta amara per Matteo Berrettini nella semifinale dell’ATP di Sofia (Bulgaria). L’italiano, che da lunedì entrerà a far parte della top50 del ranking, è stato battuto dall’ungherese Marton Fucsovics (n.47 del mondo) con il punteggio di 5-7 7-5 6-3 in 2 ore e 18 minuti di partita. Non manca un po’ di rammarico per l’andamento del confronto dal momento che Berrettini si è trovato in vantaggio di un set con la ...

Berrettini-Fucsovics oggi - Semifinale ATP Sofia 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv : Ieri Matteo Berrettini ha centrato la Semifinale nel torneo ATP 250 di Sofia: sul cemento indoor bulgaro l’azzurro nei quarti ha superato in rimonta in tre set l’iberico Fernando Verdasco e nel penultimo atto del torneo oggi affronterà il magiaro Marton Fucsovics, più riposato dell’italiano in quanto ieri non è sceso in campo, approfittando del ritiro dell’altro iberico Roberto Bautista Agut, che gli ha spianato la strada ...

ATP 250 Sofia - Matteo Berrettini in semifinale : Verdasco ko. Sabato sfida Fucsovics : Matteo Berrettini continua a dare segnali importanti per entrare con buon diritto tra l'elite del grande tennis. A Sofia, dopo aver battuto il numero 11 del mondo Khachanov, si conferma anche contro ...

Tennis - Classifica ATP 2019 : quante posizioni guadagna Matteo Berrettini con la semifinale a Sofia? Prosegue la scalata del romano : Grazie ai 90 punti conquistati raggiungendo le semifinali a Sofia Matteo Berrettini, che doveva difendere 20 punti questa settimana nella Classifica ATP, continua a scalare posizioni e si appresta a raggiungere il suo best ranking: il Tennista italiano partiva dal numero 53, avendo al massimo toccato la piazza numero 52 in carriera. Al momento Berrettini si isserebbe al numero 46, con 974 punti (ad inizio settimana erano 904), ed ora potrebbe ...

Berrettini-Fucsovics - Semifinale ATP Sofia 2019 : data - programma e orario. Come vederla in tv e streaming : Matteo Berrettini ha centrato la Semifinale nel torneo ATP 250 di Sofia: sul cemento indoor bulgaro l’azzurro nei quarti ha superato in rimonta in tre set l’iberico Fernando Verdasco e nel penultimo atto del torneo affronterà il magiaro Marton Fucsovics, più riposato dell’italiano in quanto oggi non è sceso in campo, approfittando del ritiro dell’altro iberico Roberto Bautista Agut, che gli ha spianato la strada senza ...

Tennis - ATP 250 Sofia 2019 : vola Matteo Berrettini - rimonta Fernando Verdasco ed è in semifinale : Prima semifinale del 2019 a livello ATP per Matteo Berrettini. Il romano, a Sofia, tira fuori una partita molto bella per rimontare e battere lo spagnolo Fernando Verdasco, veterano del circuito nonché numero 26 del mondo, con il punteggio di 4-6 7-5 6-3. Ulteriore soddisfazione, per l’azzurro, è il miglioramento del proprio best ranking: ad oggi sarebbe virtualmente numero 46 della classifica mondiale (ma deve ancora aspettare, in questo ...

ATP Sofia – Berrettini non si ferma più - l’azzurro stende Verdasco e stacca il pass per la semifinale : Vittoria in rimonta per il tennista italiano che, dopo essere passato in svantaggio di un set, riesce a ribaltare il risultato contro Verdasco Matteo Berrettini approda in semifinale nel torneo di Sofia, il tennista azzurro stende anche Verdasco e si guadagna l’accesso al turno successivo dove sfiderà Fucsovics. Un match entusiasmante e ricco di emozioni, con lo spagnolo che passa in vantaggio vincendo il primo set, salvo poi cedere ...

Tennis - ATP Sofia 2019 : Matteo Berrettini che spettacolo! Batte Kachanov e vola ai quarti : Un Matteo Berrettini di lusso si qualifica per i quarti di finale del torneo ATP di Sofia. Il Tennista romano ha sconfitto in tre set il russo Karen Kachanov, numero undici del mondo, in rimonta con il punteggio di 6-7 6-3 6-4 dopo due ore e dodici minuti di gioco. Una prestazione davvero eccezionale per il numero 53 del ranking, che ha sconfitto per la terza volta in carriera un top-20. Nel primo set è Kachanov a trovare per primo il break, ...

ATP Sofia – Berrettini fa fuori il favorito Khachanov in tre set - staccato il pass per i quarti di finale : Il numero uno del seeding passa in vantaggio grazie al tie-break del primo set, venendo però ribaltato poi da Berrettini che trionfa con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-4 Splendida affermazione di Matteo Berrettini negli ottavi di finale del torneo ATP di Sofia, il tennista azzurro si sbarazza del numero uno del seeding Karen Khachanov, stendendolo con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-4. Parte meglio però il russo, che si porta in vantaggio grazie ...

Tennis - ATP Sofia 2019 : Andreas Seppi esce di scena al primo turno. L’italiano sconfitto da Fucsovics in due set : Esordio decisamente amaro per Andreas Seppi (n.37 del mondo) nell’ATP di Sofia (Bulgaria). Il Tennista italiano è stato sconfitto con il punteggio di 6-2 7-6 (2) dall’ungherese Marton Fucsovics (numero 47 del ranking) in 1 ora e 35 minuti di partita. L’altoatesino, dopo aver subito l’iniziativa del rivale nel primo parziale, ha cercato di cambiare marcia nella seconda frazione, subendo però poi la reazione del magiaro. ...

Tennis - ATP Sofia 2019 : Matteo Berrettini supera in due set Denis Istomin. Ora sfiderà Karen Khachanov : Serve poco più di un’ora e mezza a Matteo Berrettini per liberarsi dell’uzbeko Denis Istomin e volare al secondo turno del torneo ATP 250 di Sofia: sul cemento indoor bulgaro l’azzurro vince per 6-4 7-6 (7) e si regala l’incrocio con la testa di serie numero uno, il russo Karen Khachanov. Nel primo set il servizio domina i primi quattro giochi, poi di colpo nel quinto, inaspettatamente, arriva lo strappo: Berrettini ...