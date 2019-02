Windows Core OS | trapelano informazioni sul supporto ai WIN32

Windows Core OS potrebbe avere molte componenti open-source : Microsoft, soprattutto durante i primi anni 2000, è stata aspramente criticata per la sua politica chiusa, riservata e non favorevole alla community libera. Adesso però, con il nuovo CEO Satya Nadella approdato nel 2014, le cose stanno gradualmente cambiando con la società che più volte sta confermando il proprio appoggio all’ open-source anche attraverso attività concrete come i numerosi progetti depositati su GitHub, l’arrivo del ...

Nuovi concept su Windows Core OS - il sistema operativo di Andromeda e Centaurus : Windows Core OS, il cui sviluppo è stato rivelato dalla stessa Microsoft seppur non proprio esplicitamente, rappresenta l’innovazione di Windows come lo conosciamo oggi. Windows Core OS, infatti, promette di rivoluzionare le funzioni e l’intera interfaccia grafica dell’OS con CShell in grado di rendere la UI adattiva in base al dispositivo in uso e il Fluent Design System per dare un tocco estetico di modernità ed eleganza ...