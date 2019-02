Biglietti Roma-Porto - andata ottavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 febbraio : Martedì 12 febbraio si giocherà Roma-Porto, andata degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I giallorossi affronteranno il Porto allo Stadio Olimpico e andranno a caccia di un risultato importante per avvicinare la qualificazione al turno successivo, da ottenere poi in occasione del match in trasferta in programma tre settimane dopo. I capitolini vogliono regalare una grande soddisfazione al proprio pubblico e sognano di ...

Roma - con Dzeko è tutto più facile. Ma va ricucito il rapporto con i tifosi : Il punteggio dice che non c'è stata storia, ma qualcosa da migliorare nella Roma che ha battuto 3-0 il Chievo Verona c'è. Ecco i top e i flop dell'anticipo del venerdì della 23esima giornata di Serie ...

Roma-Porto - quando si gioca? Date - programma - orari e tv delle sfide di andata e ritorno : La Roma affronterà il Porto negli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 di calcio, i giallorossi sono stati fortunati e hanno pescato l’avversario più abbordabile tra quelli inseriti nella prima fascia: l’urna di Nyon è stata benevola con i capitolini che potranno giocarsela alla pari con la compagine portoghese, brava a vincere il proprio girone ma indubbiamente è una squadra che può essere alla portata dei ragazzi di ...

Roma - riapre l'aeroporto di Ciampino dopo la bonifica dalle bombe : Ha riaperto l'aeroporto di Ciampino a Roma. Lo scalo è rimasto chiuso per alcune ore dopo il ritrovamento di tre bombe tedesche risalenti alla seconda guerra mondiale. Gli specialisti del 6° ...

Biglietti Porto-Roma - Ceferin : “sanzioni in caso di violazioni” : Si avvicina sempre di più la partita molto importante valida per gli ottavi di Champions League, in campo Porto e Roma in una partita molto importante. “Abbiamo delle regole, sono gia’ accaduti casi simili in questa stagione e sono state prese delle decisioni. Se e’ cosi, il caso verra’ trasferito alla commissione disciplina e ci saranno delle sanzioni”. Queste le parole del presidente della Uefa, Aleksander ...

Via di Portonaccio. Emesso dal Questore di Roma decreto di sospensione della discoteca "Qube". : Da ultimo, anche scenario del gravissimo episodio di cronaca riguardante l'investimento di due addetti ai servizi di controllo avvenuto lo scorso 27 gennaio ad opera di due avventori. Dopo quanto ...

Roma - Di Francesco : "Olsen e Manolas out - spero di averli per il Porto. Zaniolo gioca ancora" : La Roma dovrà fare a meno di Olsen e Manolas nella trasferta di Verona contro il Chievo. Lo ha annunciato Di Francesco alla vigilia: "Olsen ha accusato problemi al polpaccio, Manolas ha un fastidio al ...

Roma : rinvenuti ordigni bellici - chiuso l’aeroporto di Ciampino : rinvenuti ordigni bellici della II Guerra Mondiale durante i lavori di manutenzione dei piazzali di sosta degli aeromobili all’aeroporto di Ciampino: dietro le disposizioni di Enac, informa Adr, lo scalo è stato momentaneamente chiuso per consentire agli artificieri di effettuare le operazioni di rimozione dei residuati. La durata prevista dell’intervento è di circa tre ore. I voli programmati, in arrivo e in partenza sullo scalo di ...