Milan | Paquetà e Calhanoglu a due facce | Lucas in nazionale | Hakan per il rilancio

Milan - il messaggio commovente di Paquetà al Flamengo - : Non stupisce quindi che fra tutti i messaggi di cordoglio scritti dai protagonisti del mondo del calcio , anche Leonardo nel Milan, quello più toccante sia proprio quello di Paquetà. Il messaggio ...

Suso : «Il Milan deve stare in Champions. Piatek e Paquetà fortissimi» : MilanO - Intervistato da Sky Sport, Suso ribadisce quanto la qualificazione in Champions League sia l'obiettivo prioritario per il Milan che deve tornare a competere con le big del calcio europeo dopo anni di assenza. Il ...

Milan - Suso analizza il mercato : lodi ad Higuain e su Piatek e Paquetà “frena” gli entusiasmi : Milan, Suso si appresta a vivere una seconda parte di stagione da grande protagonista con i rossoneri che puntano alla Champions senza mezzi termini Lo spagnolo Suso crede fermamente nelle possibilità del suo Milan in chiave Champions League. Il mancino rossonero ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello sport della stagione della sua squadra, con un focus su alcuni uomini tra i più chiacchierati: Gattuso, Piatek ed anche Higuain, ...

Milan - Suso : "Champions e Coppa Italia - si può. Gattuso l'uomo giusto. Piatek e Paquetà? Andateci piano..." : Si aspettava di più da lui? "Lo considero uno degli attaccanti più forti al mondo. Se non pensava di essere più felice qui e di esserlo a Londra ha fatto bene ad andare. E per me ha fatto bene anche ...

Milan : Paquetà e Piatek - una super-valutazione - da 30 a 70 milioni : In un mercato di gennaio per nulla scoppiettante si sono comunque registrate operazioni di alto profilo. Con il Milan protagonista. Non a caso, nella top ten dei trasferimenti si piazzano sul podio i ...

Milan - Paquetà mezzala "finta" : quando avanza - ispira Piatek : LaPresse le opzioni - Negli articoli di Marco Fallisi e Marco Pasotto sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi, il punto sulla situazione tattica del Milan, che pare aver trovato col mercato i ...

Roma Milan Cronaca LIVE : Ammonito Paquetà : 61′ Dopo una fase di stanca si riaffaccia il Milan, tiro di Suso, Olsen para53′ Ammonito PAQUETA’ per protesta52′ Il Milan reclama un rigore per fallo di Kolarov su Suso47′ GOL DELLA Roma, 1-1 ZANIOLO. Subito pari della Roma, errore difensivo dei rossoneri e ne approfitta il giovane gioiello46′ Finisce il primo tempo, Roma-Milan 0-1 […] L'articolo Roma Milan Cronaca LIVE: Ammonito Paquetà proviene da ...

Roma-Milan - Piatek-gol : ancora il polacco - ma che azione di Paquetà [VIDEO] : Roma-Milan, Piatek ancora in gol, il centravanti polacco sta dimostrando tutto il proprio valore dall’arrivo in rossonero dal Genoa Roma-Milan, ha segnato ancora lui, il nuovo arrivato rossonero Piatek. Il centravanti arrivato da Genoa non intende fermarsi e dopo la doppietta in Coppa Italia al Napoli ha messo a segno la rete del vantaggio contro i giallorossi. Ottimo anche l’assist dell’altro neo acquisto rossonero, il ...

Paquetà - il gioiello del Milan sulle orme di Kakà : Lucas Paquetà, classe 1997, è la vera sorpresa di questo calciomercato invernale. I dirigenti del Milan, guidati da Leonardo, hanno sempre avuto un certo feeling con le giovani promesse del campionato carioca, basta tornare con la mente a qualche anno fa per ricordarsi di Pato, Thiago Silva e, qualche anno più indietro, dello stesso Kakà. L'ex Pallone d'Oro brasiliano ha speso parole al miele per il nuovo acquisto del Milan definendolo un ...

Milan-Napoli - le voci. Ancelotti : "Un tempo regalato" - Gattuso : "Paquetà incredibile" : Milan-Napoli e un pareggio che frena la corsa di entrambe: i rossoneri rallentano nella lotta al quarto posto mentre gli azzurri abbandonano forse in via definitiva ogni speranza di rimanere in orbita ...

Milan-Napoli - le pagelle : Donnarumma una garanzia Paquetà sbaglia La classifica : Gigio è tornato su livelli altissimi, delude il brasiliano. Buono il debutto di Piatek. Mertens è nullo, Koulibaly dà una lezione a tutti

Milan - Gattuso : "La squadra mi è piaciuta - Paquetà è incredibile" : "Nel primo tempo abbiamo giocato molto bene, nel secondo tempo è subentrata la stanchezza. Non dimentichiamoci della squadra contro cui giocavamo. Abbiamo avuto le nostre occasioni, la prestazione mi ...

Milan-Napoli - le pagelle : Paquetà delude - Zielinski una certezza : MILAN. G. DONNARUMMA 6.5 Si fa subito vedere deviando in angolo una conclusione di Callejon. Reattivo su Milik a inizio ripresa. CALABRIA 6 Cerca di tenere Insigne e dà il suo contributo in fase ...