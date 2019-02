Il Napoli sbatte su super Lafont | solo 0-0 | Firenze resta stregata

Napoli su Lozano - ma Raiola sbatte la porta in faccia a Giuntoli : Hirving Lozano non andrà a Napoli nella sessione di mercato invernale, questo quanto rivelato dall’agente del messicano Mino Raiola Hirving Lozano è uno dei nomi caldi del calciomercato, accostato anche al Napoli che vorrebbe accaparrarselo già nel mese di gennaio. L’agente di Lozano è il ben noto Mino Raiola, il quale ha parlato delle trattative per l’esterno al giornale olandese ED ha dichiarato: “Per lui non ...