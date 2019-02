Che tempo che fa | ospiti e anticipazioni stasera 10 febbraio

Maltempo Veneto - Bottacin all’Ordine Geologi : “Dichiarazione Che lasciano basiti” : “Ho letto con attenzione quanto scrittomi dai presidenti degli Ordini nazionale e Veneto dei Geologi e meditavo di rispondere a mia volta alla lettera datata 7 febbraio con una riflessione scritta rivolta direttamente a loro. Essendo peraltro tale nota stata diffusa anche tramite stampa, anticipero’ pubblicamente anch’io il tenore del mio riscontro”. A dichiararlo e’ l’assessore alla Protezione Civile della ...

MotoGp Ducati - Petrucci : «Che soddisfazione il miglior tempo» : Danilo Petrucci descrive così, a Sky Sport, la gioia di aver chiuso con il miglior tempo assoluto la tre giorni di test a Sepang. ' Il long run in tandem con Dovizioso nel secondo giorno mi ha ...

Spalletti scuote l'Inter : "Occorre fare risultati - ma la società sa Che occorre tempo" : l'Inter la puoi rigirare come ti pare ma non va, almeno accade questo da inizio 2019, dove i nerazzurri non hanno né vinto né segnato. Domani sera al Tardini Luciano Spalletti si gioca tanto se non ...

Milan - l'amico di Balotelli Che piace a Maldini e Leonardo : 'È solo una questione di tempo' : 'È solo questione di tempo' ha scritto su Instagram, e sta a vedere che alludesse proprio al futuro e al Milan, Allan Saint-Maximin, 22 anni il prossimo 12 marzo, primo colpo - dicono - della prossima ...

Fabio Rovazzi - il messaggio al padre scomparso : “Volevo salutarti perché l’ultima volta non ho fatto in tempo” : “Ora che siamo tornati nei nostri veri personaggi, prima di lasciare il palco vorrei dedicare due parole a una persona che non vedo da un po’ di anni”. Dopo aver fatto ballare e cantare il pubblico dell’Ariston sulle note dei suoi tormentoni, da Andiamo a comandare a Faccio quello che voglio, Fabio Rovazzi ha voluto dedicare un messaggio commosso al padre scomparso nel 2010. “Caro papà….. non so come ...

Che tempo che fa - Fazio affondato da Mediaset : chi mettono in campo : Guai in vista per Fabio Fazio e il suo programma domenicale Che tempo che fa: Mediaset scatena Non mentire, la nuova fiction con Alessandro Preziosi e Greta Scarano in onda su Canale 5 da domenica 17 febbraio. Si tratta di un thriller relazionale diretto da Gianluca Maria Tavarelli e ispirato a Liar

Maltempo Roma : allarme buChe dopo le piogge del weekend : Si riaccende l’allarme buche stradali nella capitale. dopo le piogge dello scorso weekend, infatti, si è registrata una nuova ondata di incidenti con danni a vetture e moto a causa del dissesto dell’asfalto. Lo denuncia il Codacons, che sta ricevendo negli ultimi giorni un boom di segnalazioni da parte di automobilisti e motociclisti. ”Il Maltempo della settimana scorsa ha prodotto una ulteriore devastazione dell’asfalto ...

Pescatori dispersi nel Salento : il maltempo complica le ricerChe : Continuano senza sosta nel Capo di Leuca le ricerche di Fabrizio Piro e Damiano Tricarico, i due Pescatori salentini dispersi da ieri dopo che la barca sulla quale si trovavano si e’ ribaltata per un’onda anomala. Ad operare in un’aerea di 10 miglia tra Pescoluse e Torre Vado ci sono i mezzi navali della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza mentre sono ripresi i sorvoli aerei interrotti durante la notte con ...

Maltempo Sicilia : buChe sulla carreggiata - chiusura parziale dell’A18 Messina-Catania : A seguito degli intensi fenomeni meteorologici avversi delle ultime ore, il Comitato Operativo per la Viabilità, riunitosi in Prefettura nella mattinata odierna, ha disposto l’interdizione del transito veicolare leggero sulla A18, nel tratto ricompreso fra gli svincoli di Giardini Naxos e Roccalumera in direzione Messina. La misura si è resa necessaria a seguito della formazione di alcune buche lungo la carreggiata Catania – Messina, nel ...

Quanto guadagna Fabio Fazio a Che tempo che fa : stipendio e reddito : Quanto guadagna Fabio Fazio a Che tempo che fa: stipendio e reddito stipendio Fabio Fazio in Rai Ci occupiamo spesso dei guadagni e delle entrate dei politici (qui l’articolo sull’ex parlamentare del M5S Alessandro Di Battista) mentre ora vedremo il caso di un personaggio dello spettacolo: Fabio Fazio. Quanto guadagna il conduttore di Che tempo che fa? Prima di vedere i numeri, ricordiamo che i guadagni del conduttore nato il 30 novembre 1964 ...