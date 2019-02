Aumenta la pressione fiscale | liberi dalle tasse il 4 giugno

Manovra - Aumenta la pressione fiscale : tasse per imprese e consumatori : ...4 miliardi, e saranno applicate su "banche e assicurazioni , 5,6 miliardi, , su imprese in generale , 2,4 miliardi, , nel settore del gioco d'azzardo , 2,1 miliardi, , sui grandi gruppi dell'economia ...

Manovra - Aumenta la pressione fiscale : tasse per banche - imprese e consumatori : Secondo l'Ufficio parlamentare di bilancio, l'anno prossimo ci sarà un extra gettito per lo Stato di otto miliardi di euro

Il pasticcio dell'Ires e la pressione fiscale che Aumenta : Ahia, il numero chiave di tutto è pessimo per il governo ma è peggio che pessimo (scusate la licenza logico-linguistica) per il contraente leghista dell'accordo di governo. È la manovra infinita, neanche la votano e già si impegnano a cambiarla. Ora è Luigi Di Maio evidentemente spaventato dalla

Manovra - Upb : pressione fiscale Aumenta al 42 - 5% - rischio recessione nel 2019 : Raddoppio Ires per no profit vale 434 milioni in 3 anni Secondo la relazione tecnica al maximemendamento, il raddoppio dell'Ires per il mondo del no-profit dal 12 al 24% - misura su cui il governo ha ...