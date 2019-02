: Amazon.Avv Ami aveva lavorato per Bezos - TelevideoRai101 : Amazon.Avv Ami aveva lavorato per Bezos -

Jon Fine, il legale di American Media Inc (Ami), la società che controlla il tabloid National Enquirer accusato di aver ricattato il Ceo diJeff, hadal 2006 al 2015 per il gigante dell'e-commerce.ha denunciato Ami per tentata ricatto e tentata estorsione:lo avrebbero minacciato di pubblicare sul NE sue foto compromettenti. Per evitare lo scandalo,avrebbe dovuto negare pubblicamente che lo scoop del tabloid sulla sua relazione extraconiuga avesse avuto motivazioni politiche.(Di sabato 9 febbraio 2019)