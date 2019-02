Traffico Roma del 08-02-2019 ore 10 | 00

Traffico Roma del 08-02-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 FEBBRAIO 2019 ORE 09:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LA DIRAMAZIONE DI Roma NORD E VIA TIBURTINA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA GLI SVINCOLI PRENESTINA E TIBURTINA E DA VIA DI BOCCEA A VIA DEL PESCACCIO. Traffico INTENSO E RALLENTATO SULL’ULTIMO TRATTO DELLA Roma FIUMICINO E ...

Traffico Roma del 08-02-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 FEBBRAIO 2019 ORE 08:20 PIUTTOSTO INTENSO IL Traffico SULLE PRINCIPALI VIE DI ACCESSO ALLA CAPITALE CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE VERSO SAN GIOVANNI SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI DA BATTERIA NOMENTANA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI DIREZIONE STADIO SULLA VIA SALARIA Traffico ...

Traffico Roma del 08-02-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 FEBBRAIO 2019 ORE 08:20 PIUTTOSTO INTENSO IL Traffico SULLE PRINCIPALI VIE DI ACCESSO ALLA CAPITALE CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE VERSO SAN GIOVANNI SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI DA BATTERIA NOMENTANA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI DIREZIONE STADIO SULLA VIA SALARIA Traffico ...

Traffico Roma del 08-02-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 FEBBRAIO 2019 ORE 07:50 Traffico IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI VIE DI ACCESSO ALLA CITTÀ IN MODO PARTICOLARE SULLA SALARIA E SULLA FLAMINIA DOVE SI SEGNALANO CODE, RISPETTTIVAMENTE DA SETTEBAGNI A CASTEL GIUBILEO, E DA LABARO A SAXARUBRA SULLA VIA TRIONFALE RALLENTAMENTI DA VIA IPOGEO DEGLI OTTAVI A VIA VICENZO CHIARUGI ...

Traffico Roma del 08-02-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 FEBBRAIO 2019 ORE 07:20 CODE PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA E ARDEATINA. CODE SULLA VIA FLAMINIA PER RIDUZIONE DI CARREGGIATA ALL'ALTEZZA DEL GRA, IN DIREZIONE DEL CENTRO. CODE PER Traffico INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO TRA VIA DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE ...

Traffico Roma del 07-02-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI' 07 FEBBRAIO 2019 ORE 19:50

Traffico Roma del 07-02-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI' 07 FEBBRAIO 2019 ORE 19:20 SUL RACCORDO ANULARE ANCORA CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA NOMENTANA E TUSCOLANA E POI PIU' AVANTI TRA LA Roma FIUMICINO E L'AURELIA DISAGI AL Traffico ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE DALLA Roma FIUMICINO ALL'APPIA, TRA PRENESTINA E TIBURTINA E TRA ...

Traffico Roma del 07-02-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 2019 ORE 18:20 CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA L'USCITA NOMENTANA E LO SVINCOLO LA RUSTICA. SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA ABBIAMO RALLENTAMENTI TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA E ANCORA DAL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO ALL'USCITA AURELIA. PER QUANTO RIGUARDA LA ...

Traffico Roma del 07-02-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 2019 ORE 18:20 CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA L'USCITA NOMENTANA E LO SVINCOLO LA RUSTICA. SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA ABBIAMO RALLENTAMENTI TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA E ANCORA DAL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO ALL'USCITA AURELIA. PER QUANTO RIGUARDA LA ...

Traffico Roma del 07-02-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI' 07 FEBBRAIO 2019 ORE 17:50 POCO E' CAMBIATO RISPETTO AL PRECEDENTE COLLEGAMENTIO. IL Traffico E' SEMRPE INTENSO SU STRADE ED AUTOSTRADE DELLA CAPITALE SULLA FLAMINIA LUNGHE CODE DA CORSO DI FRANCIA AL RACCORDO ANULARE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST ANCORA CHIUSA AL TRANSITO PER ...

Traffico Roma del 07-02-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI' 07 FEBBRAIO 2019 ORE 17:20 SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 PER Traffico INTENSO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST ANCORA CHIUSA AL TRANSITO PER INCIDENTE VIA GALLA PLACIDIA ALTEZZA SVINCOLO A24 INCIDENTE CON CODE ANCHGE IN ZONA TRIONFALE SU VIA ENRICO PESTASLOZZI INCROCIO CON VIA DELL'ACQUEDOTTO PAOLO FILE SULLA ...

Traffico Roma del 07-02-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI' 07 FEBBRAIO 2019 ORE 16.50 ANCORA CHIUSA AL TRANSITO PER INCIDENTE VIA GALLA PLACIDIA ALTEZZA SVINCOLO A24 IN ZONA , CODE PER Traffico INTENSO SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA VIA FILIPPO FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST INCIDENTE CON CODE IN ZONA TRIONFALE SU VIA ENRICO PESTASLOZZI INCROCIO CON VIA DELL'ACQUEDOTTO ...

Traffico Roma del 07-02-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI' 07 FEBBRAIO 2019 ORE 15.20 MOMENTANEAMENTE CHIUSA AL TRANSITO VIA GALLA PLACIDIA ALTEZZASVINCOLO A24 IN ZONA CODE PER Traffico INTENSO SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA VIA FILIPPO FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST IN USCITA DA Roma CODE PER INCIDENTE SU VIA NOMENTANA TRA VIA SANT'ALESSANDRO E VIA FREATELLI ...

Traffico Roma del 07-02-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI' 07 FEBBRAIO 2019 ORE 15.20 MOMENTANEAMENTE CHIUSA AL TRANSITO VIA GALLA PLACIDIA ALTEZZASVINCOLO A24 IN ZONA CODE PER Traffico INTENSO SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA VIA FILIPPO FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST IN USCITA DA Roma CODE PER INCIDENTE SU VIA NOMENTANA TRA VIA SANT'ALESSANDRO E VIA FREATELLI ...