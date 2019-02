Roma | incubo ricadute

Forza Manuel : 48ore per salvare dall'incubo il giovane nuotatore ferito a Roma : Manuel Bortuzzo è in condizioni stabili ma le preoccupazioni dei medici sono tutte per la funzionalità del midollo: "Per ora...

Milan - Piatek e Donnarumma per il pari con la Roma : 1-1 Incubo Inter - perde tra i fischi Spalletti a rischio | le pagelle : Il nuovo arrivo polacco e il talentino giallorosso a segno con un gol per tempo, ma il protagonista è il portiere rossonero. Palo per Pellegrini. Giallorossi contestati dagli ultrà

Super Zapata - l’Atalanta nega il «sogno triplete» alla Juve Incubo Roma : 7 gol dai Viola : Con due gol in due minuti, dal 37’ al 39’, e uno nel finale, la squadra di Gasperini fa un capolavoro e si regala la doppia sfida con la Fiorentina. Allegri espulso per proteste

Coppa Italia - Fiorentina-Roma 7-1 : serata da incubo per i giallorossi - per i viola tripletta di Chiesa e doppietta di Simeone : Qualche laziale su Twitter ironizza sul “marchio di fabbrica” per via di quel risultato doloroso che ricorre così spesso. E, con conseguente dispiacere dei tifosi della Roma, è tornato ancora una volta, a questo giro in Coppa Italia. La Fiorentina ha battuto i giallorossi per 7-1. Per la squadra di Eusebio Di Francesco una serata da incubo che eguaglia lo score negativo subito dalla Roma in Champions League nel 2007 contro il ...

Ryanair da incubo : Londra-Salonicco atterra in Romania - poi 7 ore in bus per i passeggeri : Da un volo di poco più tre ore a una gelida sfacchinata notturna di oltre sette ore in torpedone fra Timisoara , Romania , e Salonicco . Viaggio da incubo per circa 200 passeggeri della compagnia ...

Roma - incubo De Rossi : ora prevale la paura di smettere : Da lui posso imparare tante cose, anche come si sta al mondo quotidianamente. Non so se sarò capace ma viaggerò e studierò per imparare'. Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere ...

Roma - incubo trasporti : protestano taxi e bus turistici - centro bloccato : Di nuovo chiuse, anche ieri, le fermate metro di Spagna e Barberini. Assieme a quella di Repubblica, mai riaperta dopo l'incidente di ottobre sulle scale mobili. Un disservizio, certo, per chi lavora ...

Roma - il Porto è l'avversaria degli ottavi di Champions League : l'incubo dei dentro-fuori europei : Due volte contro il Porto in un dentro o fuori: due volte fuori. L'urna di Nyon ha sorriso alla Roma, come confermato da Totti , "siamo stati fortunati", , ma i precedenti sono da brividi contro quei ...

Una Roma da incubo batte il Genoa : Solo i tre punti. Per usare un eufemismo. Una vittoria importantissima per la classifica, ossigeno puro per una squadra evidentemente malata. Per il resto il nulla, di fronte a un risultato più che casuale arrivato contro una formazione, quella Ligure, che nonostante le sue estreme lacune difensive era quasi riuscita ad acciuffare un risultato importante. Farà discutere in questo senso il rigore netto non dato ai rossoblù nel finale per una ...

Incubo Roma - la papera di Ollsen è clamorosa : quanto ci ha messo a capire di dover salvare quella palla? [VIDEO] : Robin Ollsen compie una clamorosa papera che regala il gol del vantaggio al Genoa: il portiere della Roma perde il pallone e permette a Piatek di segnare il più facile dei gol Momento da Incubo per la Roma. La formazione giallorossa, in crisi di vittorie e risultati, vede anche la sfortuna metterle i bastoni fra le ruote. Ci pensa Robin Ollsen, uno dei più positivi in queste ultime giornate, a regalare il gol del vantaggio a Piatek: il ...

Sorteggio Champions League - le quote dei bookmakers : per la Roma incubo City : Sorteggio Champions League, la Roma potrebbe incontrare il Manchester City agli ottavi di finale: le quote È l’ultimo Sorteggio Champions con limitazioni relative a nazionalità e classifica delle squadre coinvolte. Proprio per questo offre ai bookmaker la possibilità di lanciarsi in precisi calcoli di probabilità. E le valutazioni fatte dagli analisti Snai, in base ai possibili intrecci, riservano alla Roma un Sorteggio che potrebbe ...