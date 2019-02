I 10 calciatori più pagati

Messi domina la classifica dei calciatori più pagati : 8 milioni di euro al mese : Ci sono cinque giocatori della Liga, due di Premier League e Ligue 1 e uno della Serie A. Non è l'inizio di una barzelletta, ma la classifica dei calciatori più pagati del Vecchio Continente, stilata ...

Calciomercato - i calciatori italiani più pagati in Serie A e nel mondo. Le FOTO : Con il passaggio all'Al Hilal la 'Formica Atomica' ha scalato le classifiche e ha raggiunto il podio nella classifica dei calciatori italiani più pagati al mondo. Solo 4 dei primi 10 giocano in Serie A, ma il 'Paperone' per eccellenza resta Graziano Pellè, trasferitosi in Cina nel giugno 2016. Questa la top 10 completa TUTTI GLI SVINCOLATI DEL ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Batistuta - uno dei calciatori più forti di sempre : 1/11 LaPresse ...

Calciomercato : dove eravamo rimasti? I dati di StubHub su ingaggi e calciatori più costosi fra i maggiori campionati d’Europa : StubHub, il più grande marketplace di biglietti per eventi musicali e sportivi, ha raccolto diversi dati statistici in merito alle principali operazioni di mercato nei più importanti campionati d’Europa Nella fase calda della sessione invernale del Calciomercato, StubHub, il più grande marketplace di biglietti per eventi musicali e sportivi, fa il punto della situazione così come l’avevamo lasciata a fine luglio, con una panoramica ...

Napoli : i cinque calciatori più pagati della stagione - primeggia Insigne : Secondo alcune rilevazioni effettuate dalla Gazzetta dello Sport, inerenti agli stipendi percepiti dai giocatori di serie A, rispetto alla precedente stagione è emerso un dato interessante. Il monte d'ingaggi della società sportiva calcio Napoli ha subito un incremento di circa l'11%, rispetto alla stagione 2017-2018. Ad oggi si può stimare un totale di 86,58 mln, rispetto ai 77,89 mln della passata stagione. Ad oggi questo notevole incremento ...

La Top 11 dei calciatori più costosi : non c’è spazio per Cristiano Ronaldo : Alcuni campionati si sono fermati per una lunga pausa ma adesso si avvicina sempre di più il momento di tornare in campo, nel frattempo è il momento dei bilanci. Il calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo non figura nell’elenco degli 11 calciatori più costosi del mondo secondo l’istituto di statistica Kpmg Football Benchmark, che ha stilato questa speciale classifica, si tiene conto di parametri che vanno dalla posizione in ...

Ecco la formazione dei calciatori più costosi del mondo : non c’è Ronaldo : formazione calciatori PIU’ costosi – Cristiano Ronaldo non figura nell’elenco degli 11 calciatori più costosi del mondo, almeno secondo quanto pubblica l’istituto di statistica Kpmg Football Benchmark, che ha stilato questa speciale classifica. Il dato risulta singolare soprattutto alla luce del fatto che il valore del cartellino di CR7, secondo uno studio sul valore di mercato […] L'articolo Ecco la formazione dei ...

I calciatori più costosi secondo il CIES : Insigne l’italiano più “caro” : Il giocatore del Napoli è l'italiano che vale di più. In Serie A svetta Dybala, mentre Mbappè è primo in assoluto davanti a Kane e Neymar. L'articolo I calciatori più costosi secondo il CIES: Insigne l’italiano più “caro” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Gol dalla panchina - i calciatori più funzionali della serie A : Cinquantasette. E' il numero massimo di sostituzioni dopo 19 giornate di campionato. Tra le squadre che le hanno effettuate tutte ci sono Inter, Lazio, Parma, Sassuolo e Spal. Quelle che ne hanno ...

KPMG - i calciatori col valore di mercato più alto : Neymar in vetta : Il brasiliano guida la classifica dei calciatori con il valore di mercato più alto. CR7 il primo in lista per la Serie A, Immobile il primo italiano. L'articolo KPMG, i calciatori col valore di mercato più alto: Neymar in vetta è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

La Top10 dei calciatori con più valore al mondo : Cristiano Ronaldo è fuori! : La Top10 dei calciatori con più valore al mondo vede in pole i gioiellini del PSG Mbappè e Neymar, Jorginho primo italiano La Top10 dei calciatori con più valore al mondo è stata stilata in queste ore dagli esperti della KPMG Football Benchmark, che si avvale di una banca dati che comprende 4.700 calciatori. Tanti nomi “scontati” in classifica, ma fa rumore l’assenza di Cristiano Ronaldo, al dodicesimo posto (primo della ...

I 50 giovani calciatori più promettenti secondo la UEFA : c’è Zaniolo : Nell'elenco presenti nomi più e meno noti. Tre gli italiani, mentre la Serie A è rappresentata da sei giocatori: due militano nella Fiorentina. L'articolo I 50 giovani calciatori più promettenti secondo la UEFA: c’è Zaniolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Due calciatori italiani sono nella lista dei giocatori più promettenti di UEFA - : La classifica è stilata dai giornalisti dell'organizzazione a cui è stato proposto di elencare i giocatori che potrebbero diventare presto le stelle del calcio europeo. Sul sito della UEFA è apparso ...

Calcio - quanto guadagnano Cristiano Ronaldo - Messi e Neymar? La classifica dei calciatori più ricchi del mondo : Come ogni anno France Football ha stilato la classifica dei calciatori più ricchi al mondo per introiti annui tra stipendi, bonus e sponsor. Il podio vede in testa l’argentino Lionel Messi, che totalizza 126 milioni di euro, frutto soprattutto dello stratosferico stipendio che il Barcellona può offrirgli, mentre al secondo posto si piazza lo juventino Cristiano Ronaldo, che sopperisce ad uno stipendio notevolmente più basso con un maggior ...