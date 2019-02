Sanità - allarme in Cina : 12mila sacche di sangue infettate da Hiv : Trema il sistema sanitario cinese: un’azienda farmaceutica potrebbe aver commercializzato più di 12 mila sacche di plasma contaminato dall’Hiv. In una dichiarazione sul suo sito web, la Food and Drug Administration di Shanghai – riporta il ‘New Yor Times’ – ha dichiarato che le autorità avevano ordinato all’azienda, Shanghai Xinxing Medicine Company, di iniziare un richiamo di emergenza del lotto di ...

Sanità. Carenza medici - allarme OMCEO Roma : Fuga di camici bianchi dal sistema pubblico, blocco del turnover, liste d’attesa interminabili, costi sociali per la formazione di ogni medico con cifre a piu’ zeri. In attesa di capire se la Regione Lazio uscira’ dal commissariamento, l’agenzia Dire ha intervistato Antonio Magi, presidente dell’Ordine provinciale di Roma dei medici, Chirurghi e Odontoiatri: – La sanita’ italiana e quella del Lazio ...

L'Upb lancia l'allarme : "Crescita? Può frenare Rischio tagli alla Sanità" : L'Ufficio Parlamentare di Bilancio torna a "martellare" il governo. Come riporta il Rapporto sulla politica di Bilancio che è stato appena pubblicato le previsioni su una crescita dell'Economia sono al ribasso: "A dicembre il Governo ha rivisto le stime macroeconomiche, riducendo la crescita attesa del Pil reale (all"1% sia per il 2018 sia per il 2019) e nominale. L"Upb - si legge nel Rapporto - ha svolto un esercizio di valutazione rapido, nel ...

Rifiuti. L'allarme dei medici : 'Problema sanitario' : Non solo spettacoli poco decorosi, ma anche odori nauseabondi accompagnano la vista dei cittadini nel constatare come animali randagi e roditori trovino spesso bivacco attorno a questi monumenti di ...

Allarme sanitario : "Il delfino spiaggiato potrebbe essere venduto come tonno ma è pericoloso per la salute" : E' giallo a Torre Rinalda, marina leccese, per la sparizione di una carcassa di delfino trovata sulla spiaggia e subito trafugata. L'assessore all'ambiente del Comune di Lecce Carlo Mignone, si sfoga: "Sono stato avvisato da gente del posto che il corpo del cetaceo è stato sapientemente tagliato, si

Tsunami Indonesia : il bilancio delle vittime sale a 429 - allarme sanitario per i sopravvissuti : Si è aggravato ulteriormente il bilancio delle vittime provocate dallo Tsunami che ha colpito tre giorni fa le isole Indonesiane di Giava e Sumatra: al momento i morti sono 429, mentre i feriti sono oltre 1400, secondo quanto reso noto dal portavoce dell’Agenzia Indonesiana per i disastri, Sutopo Purwo Nugroho, il quale ha precisato che i dispersi sono 128. I sopravvissuti ora devono fare i conti con la carenza di acqua potabile e di ...

"Omosessualità contro natura" : medico condannatoLei : è il mio dovere lanciare l'allarme sanitario : La donna, Silvana De Mari, dovrà pagare una multa e una provvisionale al Coordinamento Torino Pride e a Rete Lenford.Lei annuncia ricorso: "Quello Lgbt è un movimento politico che io ho diritto di attaccare".