Pinerolo | lo invitano a scendere e lo massacrano di botte | 54enne gravissimo

(Di giovedì 7 febbraio 2019) Gli hanno citofonato invitandolo ae lo hanno massacrato di. È successo mercoledì sera a, nell’area metropolitana di Torino. Come riportano i quotidiani locali, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, alcune persone (due o tre per i testimoni) hanno suonato il campanello di Piergiorgio Vigna – questo il suo nome -, chiedendogli di. Poi lo hanno colpito con calci e pugni sulla scalinata dell’androne e sono fuggiti.La vittima, un, è in condizioni gravissime all’ospedale di Asti. I sanitari del 118 lo avevano trasportato in ambulanza all’ospedale cittadino ma, viste le sue condizioni, è stato disposto un trasferimento nell’ospedale astigiano. Si ipotizza che l’aggressione sia dovuta a un debito non pagato. I militari dell’arma hanno allestito numerosi posti di blocco in zona.L'articolo ...