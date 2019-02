Morra e Endrizzi M5s stanno con don Ciotti | La censura della Lega a Oderzo desta

huffingtonpost

(Di giovedì 7 febbraio 2019) "Quando ladonaffinché non parli di mafie e immigrazionedubbi e preoccupazione". Lo hanno affermato i senatori M5s Nicola, PresidenteCommissione Antimafia e Giovanni, in riferimento ai fatti accaduti a. Nella cittadina in provincia di Treviso la sindaca leghista, Maria Scarto, aveva negato il patrocinio del Comune e la disponibilità del Teatro al fondatore dell'associazione antimafia Libera. "Veniamo dalla tre giorni di Libera sulle mafie a Nordest, tema che dovrebbe essere molto caro alla, proprio a tutela del tessuto economico sano del Veneto, minacciato da un cancro ormai disseminato anche al Nord e proiettato nel nord Europa", hanno continuato i senatori pentastellati.Dopo il diniegosala per l'iniziativa in programma per il 10 febbraio gli organizzatori hanno optato per un'altra location. "Vado ...