Mercato | Hamsik e i suoi fratelli | ricordate questi affari clamorosamente saltati?

Calcio - Serie A : Marek Hamsik resta al Napoli! La società toglie dal Mercato il capitano : Marek Hamsik resterà un giocatore del Napoli! Questa è la clamorosa notizia che un’ora fa è stata fatta trapelare dalla società partenopea. Con un tweet sul suo profilo ufficiale, il Napoli ha confermato che è saltato il trasferimento dello slovacco alla squadra del Dalian Yifang: “Il Calcio Napoli ha deciso di soprassedere alla cessione di Marek Hamsik ai cinesi poiché le modalità di pagamento della cifra pattuita non collimano con ...

CalcioMercato Napoli – Salta la cessione di Hamsik - divergenze sui pagamenti con il Dalian : i dettagli : Salta la trattativa per il passaggio di Marek Hamsik al Dalian: divergenze sui pagamenti fra Napoli e Dalian, il giocatore non si muove Salta ufficialmente la trattativa fra Napoli e Dalian per il trasferimento di Marek Hamsik. Il capitano azzurro non si trasferirà in Cina, ad annunciarlo è il Napoli tramite il suo account Twitter con un messaggio che riporta la motivazione alla base della rottura fra le due parti: “il Calcio Napoli ...

CalcioMercato Napoli : Hamsik a un passo dall’addio. Su di lui c’è il Dalian Yifang : Calciomercato Napoli: Hamsik a un passo dall’addio. Su di lui c’è il Dalian Yifang “C’è una trattativa in corso, dobbiamo valutare col giocatore. Questa società ha tanto rispetto per questo calciatore che ha fatto la stotria per questo club. Se c’è l’esigenza di fare un’altra esperienza, c’è la tendenza e la volontà di accontentarlo”. Con queste parole rilasciate ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di ...

