Con i curdi a Kobane | “L’Isis è piegata La prossima guerra sarà con la Turchia” 

La Turchia Continua a bombardare i curdi in Siria - : L'artiglieria turca dispiegata nelle zone occupate della Siria ha aperto il fuoco contro le posizioni delle forze di autodifesa curde Siriane , YPG, , segnala l'agenzia turca Anadolu. Secondo fonti ...

Media : USA Consegnano ai curdi armi moderne - : Gli oppositori americani al ritiro delle truppe USA dalla Siria hanno consegnato armi moderne alle Unità di Protezione Popolare , YPG, , scrive Yeni Akit, citando fonti locali. Si noti che stiamo ...

Trump-Erdogan parlano su sContro curdi : 21.15 Donald Trump e Recep Tayyip Erdogan hanno discusso in una telefonata della situazione in Siria dopo che il presidente americano aveva minacciato, nelle scorse ore su Twitter, di "devastare economicamente" la Turchia se attaccherà i curdi dopo il ritiro delle truppe americane. Lo riferiscono fonti della presidenza di Ankara secondo cui i due leader hanno discusso della creazione di una zona cuscinetto alla frontiera tra Siria e Turchia, ...

Trump : devasteremo l'eConomia della Turchia se attaccherà i curdi : Potrebbe frenare i suoi disegni contro le Ypg e concentrarsi sull'economia. Ma potrebbe anche approfittare dell'assenza dei militari americani ed infliggere il colpo finale alle milizie curdo-siriane,...

Trump minaccia la Turchia : 'se attacca i curdi devasteremo la sua eConomia' : Il Presidente parla in riferimento al ritiro delle truppe statunitensi dalla Siria e avverte Ankara di non approfittare, senza i soldati americani, per attaccare le milizie curde. 'Continueremo a ...

Trump minaccia Turchia : "La devasteremo eConomicamente se colpisce i curdi". Ma Ankara tira dritto : "Russia, Iran e Siria sono stati i maggiori beneficiari della politica a lungo termine degli Stati Uniti per la distruzione dell'Isis in Siria: nemici naturali. Ne beneficiamo anche noi, ma è ora di ...

Siria - Trump avverte : 'Devasteremo eConomia turca se colpisce i curdi' - : Il presidente americano, da Twitter, annuncia: "Creeremo una zona di sicurezza". Intanto la decisione degli Usa di lasciare il conflitto Siriano solleva le critiche dell'Arabia Saudita: "La scelta ...

Donald Trump minaccia la Turchia : "Se attacca i curdi la devasteremo eConomicamente" : "devasteremo economicamente la Turchia se colpirà i curdi". Donald Trump minaccia apertamente Recep Tayyip Erdogan, sottolineando che è iniziato il ritiro delle truppe americane dalla Siria, ma questo non darà il via libera ai turchi per l'assalto ai curdi siriani. "Creeremo una zona di sicurezza" assicura il presidente americano.Starting the long overdue pullout from Syria while hitting the little remaining ISIS territorial ...

I combattenti eroi abbandonati Con un tweet Nessuno salverà i curdi dal massacro : È iniziato con i curdi dell’Iraq che a ottobre del 2017, all’epoca del loro referendum sull’autodeterminazione, sono stati piantati in asso dal mondo, nel pieno della campagna contro le milizie al soldo di Teheran....

Siria - Turchia : offensiva Contro i curdi 'Con o senza ritiro Usa' : ... sarebbe come invitare la volpe a proteggere il pollaio', ha detto a Cnbc Nick Heras, espertodi Medio Oriente al Centro New American Security, questa decisione, ha detto, sarebbe 'una politica che ...

Crotone - barca a vela Con 51 migranti curdi si capovolge vicino alla costa : i cittadini salvano i migranti : Sono stati i cittadini di Melissa, in provincia di Crotone, a sentire per primi le urla dei 51 migranti arrivati nelle coste calabresi con una barca a vela che si è incagliata stamattina a pochi metri dalla spiaggia, di fronte a un hotel della frazione Torre. Per salvarli è stata utilizzata un’imbarcazione della struttura alberghiera che ha accolto i disperati mettendo loro a disposizione anche stufe e coperte. Tra i 51 migranti, di etnia curda, ...

Una barca a vela Con 51 migranti curdi si incaglia a Crotone : la popolazione li soccorre e li aiuta a sbarcare : Un'imbarcazione a vela con a bordo 51 persone è approdata nelle prime ore di stamane sulla costa ionica calabrese, nel territorio di Torre Melissa, comune del Crotonese. L'imbarcazione si è capovolta e le urla nei naufraghi hanno svegliato alcune persone residenti nella zona che hanno allertato i soccorsi. Fra le persone tratte in salvo anche donne e bambini. I migranti, che hanno dichiarato di essere di etnia curda, sono stati ...

"Proteggere i curdi? Mai". Erdogan strappa Con gli Usa : ... sembra escluderlo dalla strategia americana che tende, anche col previsto ritiro, ad affidare al mondo sunnita classico la difesa dell'Occidente. A questo serve il viaggio di Pompeo in otto Paesi ...

Siria - tra Usa e Turchia tira aria di crisi Erdogan diserta l’inContro Con Bolton : “Pronti ad attaccare i terroristi curdi” : La questione curda sta portando Stati Uniti e Turchia allo scontro diplomatico. A far infuriare il presidente Recep Tayyip Erdogan sono state, questa volta, le parole del Consigliere per la sicurezza nazionale di Washington, John Bolton, che, ammorbidendo le parole con cui Donald Trump annunciava un imminente ritiro delle truppe dai territori riconquistati dalle milizie curde nel nord Siriano, ha dichiarato che un ritorno a casa dei militari ...