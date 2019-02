Caccia al 4 o posto: Alla Lazio serve il vero Milinkovic

lanotiziasportiva

(Di giovedì 7 febbraio 2019) Delle quattro stelle a Inzaghi è rimasta una sola in condizioni perfette. E allora SergeiSavic (l’unico sicuro di giocare tra i bianco celesti dotati di maggior classe) dovrà fare per quattro.ricerca delQuelnon c’è ancora. Ma dopo una preoccupante e lunga fase di appannamento, durata da inizio stagione fino ai primi di dicembre, negli ultimi due mesi SMS è tornato (quasi) quello di un tempo.Ha trovato continuità, sicurezza, giocate importanti e anche gol (3, 2 in campionato e 1 in Coppa Italia; in precedenza ne aveva fatto uno solo). Manca davpoco, dunque, per tornare ad ammirare il giocatore che, con le sue prove maiuscole, aveva attirato le attenzioni di molti top club europei la scorsa estate.Una sovraesposizione che è stata probabilmente la principale causa della successiva involuzione del centrocampista. Adesso che è ...