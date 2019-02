optimaitalia

: Ban facile di #WhatsApp: caccia aperta contro bufale e catene - OptiMagazine : Ban facile di #WhatsApp: caccia aperta contro bufale e catene - gruppognazzzio : @iosonokarma Ha il ban facile, non sei la prima..., arriviamo anche noi dopo questa risposta..., organizzeremo una festa??????! - NabilZouhir1 : @iriade @micheledalai Per me è possibile una via di mezzo tra entrambi: usare il documento di riconoscimento, ma li… -

(Di giovedì 7 febbraio 2019)da un po' di tempo a questa parte ha lo spam, un metodo che potrebbe risultare particolarmente efficace per la lottale(altrimenti dette fake-news, volendo usare un inglesismo a molti caro) e lo spam (messaggi indesiderati, per lo più pubblicitari e non affatto pertinenti rispetto ai gusti ed alle preferenze degli utenti, e per questo motivo ancora più fastidiosi).Eravamo quasi sul finire di gennaio quando vi avevamo parlato dell'aggiornamento del servizio di messaggistica istantanea che avrebbe impedito di inoltrare lo stesso messaggio a più di 5 finestre di conversazione per volta: ad oggi, la società ha deciso di rincarare la dose, prendendo delle nuove misure per combattere le odiatedi Sant'Antonio. Come? Attraverso l'impiego di un sistema di machine learning che consentirà il ban di 2 milioni di account su base mensile. Pensate che circa ...