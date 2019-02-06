Viabilità Roma Regione Lazio del 06-02-2019 ore 16 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-02-2019 ore 15 : 30 : Viabilità Lazio DEL 06 FEBBRAIO 2019 ORE 15.20 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LUNGHE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA NOMENTANA E LA A24; SEMPRE SULL’AUTOSTRADA A24, MA SUL TRATTO URBANO, SEGNALIAMO RALLENTAMENTI TRA VIA DI TOR CERVARA E L’ALLACCIO COL GRA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO; TRAFFICO CONGESTIONATO ANCHE SULLA VIA FLAMINIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-02-2019 ore 12 : 30 : Viabilità Lazio DEL 06 FEBBRAIO 2019 ORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA DELLA Regione Lazio, SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA Roma TERAMO E LA TIBURTINA IN CARREGGIATA ESTERNA IN VIA DEI CASTELLI RomaNI TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA VARRONE E VIA CAMPOBELLO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN NETTUNENSE RALLENTAMENTI A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-02-2019 ore 11 : 30 : Viabilità Lazio DEL 06 FEBBRAIO 2019 ORE 11.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA DELLA Regione Lazio, SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO OSTIENSE IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE SALARIA E FLAMINIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PERCORRENDO LA VIA PONTINA SI STA IN CODA TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-02-2019 ore 10 : 30 : Viabilità Lazio DEL 06 FEBBRAIO 2019 ORE 9.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA DELLA Regione Lazio, SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA FLAMINIA E TIBURTINA, RomaNINA ED APPIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE PONTINA ED OSTIENSE IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA PONTINA ED APPIA, RIMAMENDO IN ESTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-02-2019 ore 09 : 45 : Viabilità Lazio DEL 06 FEBBRAIO 2019 ORE 9.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA FLAMINIA E Roma FIUMICINO IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-02-2019 ore 09 : 15 : Viabilità Lazio DEL 06 FEBBRAIO 2019 ORE 9.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA FLAMINIA E Roma FIUMICINO IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-02-2019 ore 08 : 45 : Viabilità Lazio DEL 06 FEBBRAIO 2019 ORE 8.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA E Roma FIUMICINO IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-02-2019 ore 08 : 15 : Viabilità Lazio DEL 06 FEBBRAIO 2019 ORE 8.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA RomaNINA E LAURENTINA IN CARREGGIATA INTERNA, MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA PRENESTINA E NOMENTANA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BOCCEA E AURELIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA LO SVICNOLO PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-02-2019 ore 07 : 30 : Viabilità Lazio DEL 06 FEBBRAIO 2019 ORE 7.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA RomaNINA E LAURENTINA IN CARREGGIATA INTERNA SUL TRATTO URBSNO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E LA TANGENZALE EST VERSO IL CENTRO PERCORRENDO LA VIA PONTINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2019 ore 20 : 30 : Viabilità Lazio DEL 05 FEBBRAIO 2019 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ Roma FIRENZE, A CAUSA DI GUASTO TECNICO TRA TIBURTINA E SETTEBAGNI IL SERVIZIO E’ RALLENTATO IN DIREZIONE DI FIRENZE, CON RITARDI FINO A 20 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO; E VENIAMO AL TRAFFICO: RESTA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2019 ore 19 : 45 : Viabilità Lazio DEL 05 FEBBRAIO 2019 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ Roma FIRENZE, A CAUSA DI GUASTO TECNICO TRA TIBURTINA E SETTEBAGNI IL SERVIZIO E’ RALLENTATO IN DIREZIONE DI FIRENZE; E IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE PONTINA E APPIA; IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2019 ore 19 : 15 : Viabilità Lazio DEL 05 FEBBRAIO 2019 ORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO RESTA INTENSO SULLA RETE VIARIA, A PARTIRE DALLE CONSOLARI: IN VIA FLAMINIA INCOLONNAMENTI TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO; CODE ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA TRA LABARO E SAXA RUBRA, QUI PER LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA; RESTANDO NEL QUADRANTE NORD RALLENTAMENTI IN VIA SALARIA, TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2019 ore 18 : 45 : Viabilità Lazio DEL 05 FEBBRAIO 2019 ORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE COLOMBO E TUSCOLANA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA Roma FIUMICINO E AURELIA, NOMENTANA E Roma TERAMO, E PIU’ AVANTI TRA TUSCOLANA E APPIA; SULLA STESSA Roma TERAMO CODE SUL TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2019 ore 18 : 15 : Viabilità Lazio DEL 05 FEBBRAIO 2019 ORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE: VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE COLOMBO E TUSCOLANA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA NOMENTANA E Roma TERAMO; SULLA STESSA Roma TERAMO INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO, A PARTIRE DA VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2019 ore 17 : 45 : Viabilità Lazio DEL 05 FEBBRAIO 2019 ORE 17.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE COLOMBO E TUSCOLANA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA NOMENTANA E Roma TERAMO; RIGUARDO ALLE CONSOLARI CODE IN VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-02-2019 ore 16 | 30
Viabilità Lazio DEL 06 FEBBRAIO 2019 ORE 16.20 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-02-2019 ore 16:30 (Di mercoledì 6 febbraio 2019) Viabilità Lazio DEL 06 FEBBRAIO 2019 ORE 16.20 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE PROVOCA LUNGHE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA CASSIA E LA SALARIA; MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO PER LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DI TOR CERVARA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO; SULLA Roma-FIUMICINO, NEL TRATTO INTERNO, SI RALLENTA TRA L’EUR E VIA DELLA MAGLIANA PER LAVORI IN CORSO; PERMANGONO POI INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DELL’ALLACCIO COL RACCORDO IN DIREZIONE CENTRO E, IN SENSO CONTRARIO, TRA CORSO FRANCIA E IL GRA; SI VIAGGIA POI A RILENTO SULLA VIA PRENESTINA TRA VIA PONTE DI NONA E VIA DELL’ACQUA VERGINE NELLE DUE DIREZIONI; INFINE, TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASILINA ...
romadailynews
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