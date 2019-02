Titolo del piatto | Aprica a km 0 Chef Raggi lo dona al Comune

Crash Team Racing Nitro-Fueled : rilasciato un nuovo trailer del Titolo : Nella giornata di oggi, Activision ha rilasciato un nuovo entusiasmante trailer di Crash Team Racing Nitro-Fueled, remake del classico per PlayStation sviluppato da Naughty Dog, rilasciato sul mercato nel 1999. L'idea di un remake di questo gioco nasce dal successo di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, rivisitazione dei primi tre capitoli della serie che ha come protagonista Crash Bandicoot, attualmente disponibile su PlayStation 4, Xbox One e ...

Kingdom Hearts 3 è il Titolo della serie con il miglior lancio in UK : Grazie alla segnalazione di Eurogamer.net, apprendiamo che Kingdom Hearts 3 è il titolo della serie con il miglior lancio nel Regno Unito.Il nuovo capitolo della saga, puntualmente recensito sulle nostre pagine, guadagna la prima posizione in UK, scavalcando l'apprezzatissimo Resident Evil 2 che scende al secondo posto questa settimana. Come sempre, Chart-Track non conta le vendite digitali.Sono passati 13 anni da quando Kingdom Hearts 2 è stato ...

Alphabet - Google - : Titolo in calo -3% dopo trimestrale. Delude margine utile operativo : titolo Alphabet, la holding a cui fa capo Google, in calo del 3% nelle contrattazioni afterhours dopo la pubblicazione del bilancio relativo al quarto trimestre del 2018.

MotoGp - i consigli della madre di Valentino Rossi : “il decimo Titolo non sia un’ossessione” : La madre di Valentino Rossi non crede sia il caso di pensare insistentemente a vincere il decimo titolo iridato, la “Decima” in stile Real Madrid “Per Valentino la Decima (il decimo titolo iridato, ndr) è solo una distrazione, deve ascoltare solo le vibrazioni della moto senza pensare ad altro“. E’ il consiglio di mamma Rossi in vista dell’inizio della nuova stagione del Motomondiale, che scatterà il 10 ...

"Metro Exodus Uncovered" è il Titolo del nuovo video gameplay dedicato ai neofiti della serie : Deep Silver e 4A Games hanno oggi pubblicato Metro Exodus Uncovered, un nuovo video di gameplay dedicato ai neofiti che hanno voglia di immergersi nel mondo di Metro. Noti per la loro atmosfera avvincente, per il gameplay intenso, il potente story-telling e per il loro mondo di gioco, Metro 2033 e Metro: Last Light sono ormai riconosciuti come classici di culto. Ora, Deep Silver e 4A Games sono pronti a pubblicare il tanto atteso Metro Exodus. ...

Bot : ritrova Titolo 100 lire del '37 - vale 25mila euro ma Bankitalia nega rimborso (2) : (AdnKronos) - "La prescrizione del diritto al rimborso del Titolo - spiega all'Adnkronos l'avvocato Ilaria Napolitano, che assiste la signora Ottolini - non decorre immediatamente dalla scadenza naturale del Bot in questione, ma dal suo ritrovamento. vale a dire che la signora avendolo ritrovato nel

Bot : ritrova Titolo 100 lire del '37 - vale 25mila euro ma Bankitalia nega rimborso : Verona, 31 gen. (AdnKronos) (di Dario Converso) - Francesca Ottolini, 102 anni, originaria di Verona e residente a Salerno, qualche mese fa, e precisamente nel settembre nello scorso anno, nella sua casa di Verona, mentre era in compagnia di un nipote, ha ritrovato in una vecchia specchiera, assieme

Tiziano Ferro svela indizi sul nuovo album - il toto-Titolo alla ricerca delle 2 parole : Nuovi indizi sul prossimo album di inediti di Tiziano Ferro arrivano direttamente da un'immagine condivisa dall'artista sui social. A proposito del nuovo progetto discografico di Tiziano Ferro sappiamo già alcuni dettagli, ma decisamente troppo pochi per arrivare a stabilire con certezza il carattere musicale del progetto, il titolo, o per estrarre informazioni sul primo singolo estratto, che non arriverà tanto presto. La produzione ...

Snowboardcross - Mondiali 2019 : Michela Moioli a caccia del primo Titolo iridato - sfida a Lindsey Jacobellis ed Eva Samkova per la vittoria : La gara femminile di Snowboardcross dei Mondiali di Park City si preannuncia spettacolare, viste le tante pretendenti al titolo. Nelle ultime stagioni il livello generale si è alzato sempre di più e in questa rassegna iridata ci aspettiamo di vedere una gara molto combattuta, considerando anche i risultati delle prime due gare di Coppa del Mondo a Cervinia di fine dicembre. Andiamo quindi a scoprire le favorite per la conquista del titolo ...

Harley-Davidson : tonfo del Titolo - -8% dopo risultati di bilancio : tonfo a Wall Street per il titolo Harley-Davidson, che cede fino a -8% circa nelle contrattazioni di premercato dopo che il colosso produttore delle motociclette passate alla storia ha comunicato ...

Gli autori dell'acclamato Hyper Light Drifter sono al lavoro su un nuovo misterioso Titolo : Dopo l'ottimo successo ottenuto con Hyper Light Drifter, l'action RPG ambientato in un mondo post-apocalittico e ispirato a The Legend of Zelda, i ragazzi di Heart Machine guardano già al loro prossimo progetto. Gamingbolt segnala, infatti, che la compagnia ha avviato una campagna per l'assunzione di nuovo personale.I candidati devono avere esperienza nell'ambito della modellazione 3D e nell'uso dell'Unreal Engine 4 per realizzare sequenze ...

Platinette in soccorso di Libero : 'Non siete omofobi. Chi vi boicotta è peggio del vostro Titolo' : Quando ero giovane, giravo le balere della bassa padana a fare spettacoli con un gruppo di travestiti. Uno di loro, brutta come la morte, oggi fa il preside a Salerno, e magari la sera si traveste ...

Platinette in soccorso di Libero : "Non siete omofobi. Chi vi boicotta è peggio del vostro Titolo" : Platinette, pensaci tu: abbiamo sbagliato con quel titolo, «Calano fatturato e Pil ma aumentano i gay»? «Il titolo non mi è piaciuto ma, per dirla come Adrian, francamente me ne infischio. La tutela dei diritti degli omosessuali è sacrosanta però deve accompagnarsi alla capacità di essere obiettivi

Con Resident Evil 2 è la prima volta che un Titolo della serie debutta tra i 5 giochi più giocati di Steam : Il lancio di Resident Evil 2 Remake è stato un successo, lo possiamo denotare dal numero di giocatori che lo stanno giocando, in quanto è la prima volta che un capitolo del franchise debutta tra i primi 5 giochi più giocatori di Steam.Come riporta Githyp infatti, il gioco ha quattro volte i giocatori di Resident Evil 7: Biohazard, con un picco di 74.000 giocatori connessi contemporaneamente nel fine settimana.Resident Evil 2 ha dunque debuttato ...