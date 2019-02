Lunedì Salvini riceve al Viminale la delegazione di Guaidó

Salvini si prende l’Abruzzo e da Lunedì sarà crisi di Governo : sarà il voto abruzzese a determinare l’estinzione grillina. Il flop è annunciato. Alle Regionali Matteo Salvini si prenderà anche l’Abruzzo.

Salvini : Lunedì vedrò Avramopoulos : 21.32 "lunedì incontrerò il commissario Ue per le migrazioni Avramopoulos al ministero dell'Interno. Gli dirò che abbiamo abbondantemente fatto il nostro, ora l'Europa faccia il suo. Chiederò la lista di numeri e Paesi". Lo annuncia il ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Con Conte ci siamo chiariti, è stato un misunderstanding", ha poi precisato, sulla vicenda dei migranti sbarcati a Malta.

L'Ue muove una pedina (politica) sui migranti : Avramopoulos Lunedì a Roma per incontrare Conte e un Salvini sconfitto : Ora sì: l'Europa ora si siede al tavolo della trattativa con l'Italia per i ricollocamenti in altri Stati europei dei migranti che sono nel Belpaese e che ancora aspettano una destinazione. Non è un caso che questo avvenga all'indomani dell'accordo che ha permesso di far sbarcare a Malta i 49 migranti della Sea Watch e della Sea Eye, dopo un girovagare di quasi tre settimane nel Mediterraneo. Saranno accolti da 9 paesi delL'Ue, tra ...

Migranti - Salvini : Incontro Avramopoulos Lunedì al Viminale - Ue faccia suo : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Sicurezza - Lunedì i sindaci incontreranno Conte - Ma Salvini non molla : 'Prendete un caffè - ma il decreto non cambia' : Una delegazione di sindaci sarà ricevuta, lunedì mattina, a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per affrontare i Contenuti e l'impatto sui territori della nuova legge sulla ...

Ascolti TV | Lunedì 7 gennaio 2019. Parte forte La Compagnia del Cigno (24%) - affondato Titanic (11.9%). Exploit Quarta Repubblica con Salvini (6.9%). VID 12.6-14% - Pomeriggio Cinque 16.3-16.2% - Geo 13.6% : La Compagnia del Cigno Nella serata di ieri, Lunedì 7 gennaio 2019, su Rai1 la prima puntata della fiction La Compagnia del Cigno ha conquistato 5.840.000 spettatori pari al 24% di share. Su Canale 5 – dalle 21.47 alle 0.01 – la prima Parte di Titanic ha raccolto davanti al video 2.574.000 spettatori pari all’11.9% di share. Su Rai2 Paradise Beach – Dentro l’incubo ha interessato 1.675.000 spettatori pari al 6.4% di share. ...

Decreto Sicurezza - Rossi : “Lunedì via al ricorso alla Corte Costituzionale”. Salvini : “Pensi ai 119mila poveri in Toscana” : Il ricorso della Regione Toscana alla Corte costituzionale sul Decreto Sicurezza è già pronto. Ad annunciarlo è il presidente Enrico Rossi: il testo verrà portato in giunta il 7 gennaio per essere approvato. Rossi dice quindi di schierarsi con i sindaci che si ribellano a una “legge disumana che mette sulla strada, allo sbando, decine di migliaia di persone che così diventano facile preda dello sfruttamento brutale e della criminalità ...

Migranti : Lunedì a Milano flash mob contro dl Salvini : Milano, 4 gen. (AdnKronos) - flash mob lunedì a Milano per chiedere al Comune di sospendere il dl Salvini. Le Rete No Cpr ha organizzato per le 18 del 7 gennaio una 'pentolata' sotto Palazzo Marino, sede del Consiglio comunale di Milano. Gli organizzatori chiedono agli aderenti di portare una pentol

Lunedì vertice con Salvini e Giorgetti sulla questione ultrà negli stadi : In una nota, il Viminale informa che il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, d'intesa con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, ...

