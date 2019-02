L’interprete virtuale e istantaneo di Google è disponibile per chi usa Google Home

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) Se avete degli altoparlanti, ora potete usarli come interpreti per dialogare con persone che parlano inglese, francese, tedesco, giapponese o spagnolo.ha comunicato tramite le sue pagine ufficiali di supporto che la funzionalità di interprete in tempo reale èper tutti gli utenti che parlano le lingue indicate, oltre all’italiano. La traduzione da queste lingue di partenza si può poi avere in molte altre lingue.La funzione di interprete non è inedita, perché durante il Consumer Electronic Show 2019 tenutosi a inizio gennaio a Las Vegasl’aveva presentata in anteprima e l’aveva sperimentata sul campo presso le reception di alcuni hotel di Las Vegas, San Francisco e New York. In un hotel transitano più stranieri che nelle abitazioni private, mane ha ampliato comunque la disponibilità a tutti gli utenti.Come funziona ...