Atp Rotterdam | altro forfait | Alexander Zverev non giocherà

Atp Rotterdam – Dimitrov dà forfait per un problema alla spalla : Grigor Dimitrov non prenderà parte all’ATP di Rotterdam per un problema alla spalla: il bulgaro perderà i 300 punti della finale persa l’anno scorso Grigor Dimitrov ha annunciato il suo forfait dall’ABN Amro World Tennis Tournament di Rotterdam. Il tennista bulgaro, attualmente numero 24 al mondo, si è cancellato dal torneo olandese a causa di una tendinite alla spalla, con la quale è costretto a fare i conti da diverso tempo. Dimitrov non ...