Quartu Sant' Elena | fermato per una manovra azzardata | invece lo arrestano per droga

sardegnaoggi

: Quartu Sant’Elena. Fermato per un controllo in auto: salta fuori la cocaina. Arrestato un 57enne Una manovra azza… - Sardegna_Live : Quartu Sant’Elena. Fermato per un controllo in auto: salta fuori la cocaina. Arrestato un 57enne Una manovra azza… - allnews24eu : Quartu Sant'Elena (CA) - Due camion betoniera distrutti da incendio (04.02.19) - AllNews24 -… - Sardegna_Live : Quartu Sant'Elena. I Vigili del Fuoco salvano due cani finiti in un canale di scolo Sul posto anche il Saf e il Nu… -

(Di martedì 5 febbraio 2019) In Via Pitz'e Serra a, i Carabinieri della Sezione dihanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, G. M, disoccupato 57enne con precedenti di ...