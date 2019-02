ITS | al via una nuova edizione

Gina Torres è la nuova Olivia Pope in Pearson : il trailer dello spin off di SuITS alza il vero sulla vita di Jessica a Chicago : Jessica Pearson è pronta a diventare una sorta di Olivia Pope? Il nuovo promo di Pearson, lo spin off di Suits sembra davvero voler confermare i primi rumors riguardo a quello che sarà il futuro del personaggio interpretato da Gina Torres. Sarà lei la protagonista della serie che ha preso il via da una costola del famoso procedurale ormai in dirittura d'arrivo (terminerà con la nona stagione) e nel promo la sua Jessica Pearson si tuffa a ...

Australian Open 2019 - Rafael Nadal rullo compressore. TsITSipas spazzato via : il maiorchino vola in finale e attende Djokovic : A dieci anni di distanza dalla prima volta, e a due dall’ultima, Rafael Nadal, in una caldissima serata di Melbourne, va per la quinta volta a caccia di un titolo che ha conquistato in una sola occasione: quello degli Australian Open. Il mancino di Manacor supera in tre set il greco Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6-2 6-4 6-0, ponendo dunque fine al cammino esplosivo di uno dei tennisti di cui più sentiremo parlare negli anni a ...