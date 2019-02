' Intercettazioni non mirate sul senatore Marti' | gip chiede autorizzazione alla Camera

Non solo FaceTime : dalle Intercettazioni ai malware tutte le falle degli smartphone : Nel 2018 per la prima volta nella storia del cybercrimine recente, un malware per MacOS si è piazzato nella top ten dei malware più diffusi al mondo. Il record è stato stabilito da MAC.OSX.

Non solo FaceTime : dalle Intercettazioni ai malware tutte le falle degli smartphone : Applicazioni maliziose, connessioni non protette o anche semplicemente malintenzionati che installano programmi sul vostro telefonino. Lo smartphone è diventato vulnerabile come i Pc negli anni Novanta. Nessuno è più al sicuro. Neppure gli utenti Apple. Il caso FaceTime è solo l’ultimo, in ordine di tempo, di una lunga serie...