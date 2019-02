Fausto Brizzi | Mai a letto con donne non consenzienti Trasformato in mostro per il

huffingtonpost

(Di martedì 5 febbraio 2019) "Se ho pensato a una manina? Ci ho pensato eccome. Non ero in una vera posizione di potere e non tenevo in mano Hollywood, ma un ruolo, anche politico, all'epoca lo avevo". Dopo lo scandalo molestie scoppiato in seguito alle accuse delle attrici raccolta da Le Iene e l'archiviazione dell'inchiesta da parte del gip,rompe il silenzio e parla per la prima volta a Vanity Fair, in una lunga intervista in edicola da mercoledì 6 febbraio.è stato regista delle Leopolde di Matteo Renzi e quando il giornalista allude al fatto che questo possa aver contribuito a far scoppiare lo scandalo, lui risponde: "Questo l'ha detto lei, io ho detto fin troppo".Non sono un santo, ma neanche un orco o Barbablù. Non voglio certo sembrare un martire, magari sono stato superficiale e imprudente, ma non sono mai stato acon una donna che non fosse ampiamente ...