Dybala | la Joya è un Real quiz

Juventus - Dybala è un caso? La Joya “redarguita” dalla società : Juventus, Dybala redarguito ma non multato – Oltre all’incredibile 3-3 maturato sabato sera all’Allianz Stadium, in casa Juventus tiene banco anche il caso Dybala. L’argentino non solo non è partito titolare nell’ultima gara di campionato, ma si è anche scaldato a lungo sino a quando, vedendo il terzo cambio di Allegri, si è fiondato negli […] L'articolo Juventus, Dybala è un caso? La Joya “redarguita” dalla società proviene da Serie A ...

Juventus - faccia a faccia tra la società e Dybala : il gesto della Joya non è piaciuto affatto : La Juventus parlerà con Paulo Dybala per chiarire quanto accaduto nei minuti finali della partita pareggiata contro il Parma La Juventus ha chiesto un chiarimento con Paulo Dybala dopo quanto accaduto durante la gara contro il Parma. Il calciatore argentino, dopo la terza sostituzione decisa da Massimiliano Allegri, ha lasciato il terreno di gioco stizzito, recandosi negli spogliatoi e perdendo anche la rete del pareggio degli ospiti. ...

Juventus-Dybala - la Joya sul futuro : “Non so dove giocherò” : JUVENTUS DYBALA, futuro incerto per la Joya? – Uno dei calciatori più rappresentativi della Juventus, conosciuto in tutto il mondo e con milioni e milioni di followers sui vari canali social. Paulo Dybala è uno dei volti di questa Juventus, secondo solo a quello di Cristiano Ronaldo. Uno dei portatori più rappresentativi dei colori bianconeri, […] L'articolo Juventus-Dybala, la Joya sul futuro: “Non so dove giocherò” ...

Juventus - nuovo Dybala : la Joya in un assist : TORINO - Essere o non essere leader. La vita è una questione di scelte. Paulo Dybala , a proposito di decisioni importanti da prendere, può insegnare tanto. Magari a coloro che faranno parte della ...

Juventus - affidati a Dybala. Quando c'è la Samp c'è Joya : Se la Juve batte la Sampdoria oggi allo Stadium, chiuderà il suo 2018 con 101 punti, unica big d'Europa a riuscirci. Senza contare i 53 punti del girone di andata, che in proiezione porterebbero la ...

Mercato Juventus - Marotta vorrebbe Dybala all'Inter : la Joya potrebbe dire si' (RUMORS) : Arrivano notizie davvero sorprendenti per quanto riguarda il calcioMercato dell'Inter. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, infatti, Beppe Marotta avrebbe intenzione di costruire una squadra molto competitiva e starebbe cercando di mettere a segno alcuni colpi di Mercato di altissimo livello. Come riportato dal "QS", l'ex dirigente della Juventus avrebbe messo nel mirino Paulo Dybala. L'attaccante argentino sarebbe il primo nome nella ...