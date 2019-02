Daniele Florio | chi è il concorrente di Avanti un altro

caffeinamagazine

(Di martedì 5 febbraio 2019) Se all’Eredità è il giovane Davide Fanzaga a tenere banco sui social, sulle reti Mediaset ilche ha mandato in tilt le donne italiane è. Barba incolta, tanto di moda negli ultimi anni, sorriso ammaliante e grande simpatia, il giovane di Pietravairano, comune italiano di quasi tremila abitanti della provincia di Caserta, in Campania, ha raccolto tantissimi consensi su Twitter, dove i telespettatori si divertono a commentare i programmi in diretta.ha partecipato alla trasmissione condotta da Paolo Bonolis ”un” e sui social si è aperta la caccia al giovane campano. Ma chi è? A svelare qualche informazione sul belci ha pensato il quotidiano online ”Paese News”., 28 anni, è un infermiere del reparto di Ortopedia dell’ospedale di Rimini, ...