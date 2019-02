Arriva la conferma di Respawn | Titanfall 3 non è in sviluppo

Trapani - Arriva la conferma : è del mancato sposo il corpo ritrovato nell’auto bruciata : Purtroppo le analisi del Dna effettuate dal Ris dei carabinieri di Messina hanno confermato quello che tutti temevano: appartengono a Francesco Ciaravolo i resti completamente carbonizzati ritrovati all’interno della sua vettura, una Mercedes Classe C. L’automobile era stata bruciata nella notte tra il 4 ed il 5 gennaio a Piana dei Rizzi, nelle campagne di Salemi – cittadina di origine dell’imprenditore agricolo 48enne – nel trapanese. L’uomo ...

Fedez lascia X Factor/ Arriva la conferma ufficiale : "Voglio dedicarmi solo alla mia famiglia!" : Fedez lascia X Factor. La conferma è Arrivata dal diretto interessato, proprio su Instagram, ecco le ultime notizie sul rapper milanese.

Uomo carbonizzato in auto a Salemi - dna conferma : è il 48enne mai Arrivato alle sue nozze : È di Francesco Ciaravolo il corpo completamente carbonizzato trovato al'interno della sua auto incendiata lo scorso 5 gennaio nel Trapanese. La conferma arriva dagli esami del dna effettuato dal Ris. L'Uomo non si era presentato al suo matrimonio ed era sparito nel nulla. per gli inquirenti potrebbe trattarsi di suicidio.Continua a leggere

Arriva la conferma dell’Istat : l’Italia è in recessione : L'Italia è in recessione tecnica: l'aveva anticipato ieri il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e lo confermano oggi i dati forniti dall'Istat che certificano la contrazione del Pil per il quarto trimestre del 2018, il secondo consecutivo. La diminuzione è dello 0,2%, mentre il Pil del 2018 è aumentato dell'1%, in netto calo rispetto all'1,6% del 2017.Continua a leggere

Melissa Satta-Boateng - è finita davvero? Arriva la conferma social : “è addio” : Melissa Satta-Boateng, crisi rientrata? Il commento dell’esperto di gossip che smentisce la pace tra il neo calciatore del Barcellona e l’ex Velina sarda Dopo il trasferimento di Kevin Prince Boateng al Barcellona, Melissa Satta ha postato tra le sue Storie Instagram una serie di scatti del marito con un messaggio per lui. “Orgogliosa“, ha scritto la bellissima ex Velina, facendo pensare ad una crisi matrimoniale ...

Ligabue tra i super ospiti del Festival di Sanremo 2019 - Arriva la conferma dopo le indiscrezioni : dopo settimane di indiscrezioni, ecco arrivare la conferma di Ligabue tra i super ospiti del Festival di Sanremo 2019. L'artista sarà così sul palco del Teatro Ariston per la promozione del suo nuovo album, Start, che sarà rilasciato l'8 marzo dopo l'apripista Luci d'America già in radio dall'11 gennaio scorso. Il nome di Ligabue va così ad aggiungersi a quello di Alessandra Amoroso, reso ufficiale sabato 26 gennaio, che aveva già avuto modo ...

Ecco come i cani ci consolano : la conferma Arriva dalla scienza : cani: fanno di tutto per consolarciCi asciugano le lacrimecome reagiscono al nostro piantoCi corrono incontroNon tutti, peròSi prendono cura di noiAccarezzarli ci fa beneCon loro torna il buon umoreAlzi la mano chi viene coccolato dal proprio cane quando tutto va male. Solo una nostra sensazione? No, i cani farebbero di tutto per consolarci. A suon di leccatine. E ora è scientificamente provato. Secondo uno studio appena pubblicato sulla rivista ...

Nainggolan-PSG - l’Inter riflette : dalla Francia Arriva la conferma : NAINGGOLAN PSG- Secondo quanto riportato da “Paris United”, il PSG avrebbe incontrato l’entourage di Nainggolan per valutare il potenziale passaggio in Francia dell’attuale centrocampista nerazzurro. Il quotidiano francese si sofferma sul potenziale affare, anche se, lo stesso centrocampista ex Roma, tramite il proprio account instagram ha postato una foto dove lo ritrae in una fase […] L'articolo Nainggolan-PSG, ...

Calciomercato Napoli - Kouamè è fatta : Arriva la conferma di Perinetti : Calciomercato Napoli Kouamè – Dopo Barella, Aurelio De Laurentiis e Giuntoli, hanno messo nel mirino un altro calciatore: Christian Kouamé. Quest’ultima trattativa, sembra essere però molto più semplice di quella intavolata con il Cagliari per Barella. De Laurentiis sa praticamente tutto: a cominciare dall’intenzione di Preziosi di trattenerlo fino alla fine della stagione, passando per il prezzo. Il valore del cartellino, ...

Timor Steffens - Arriva la conferma ad Amici 2019 : sarà ancora un professore? : Amici 18 news, Timor Steffens dice addio? La verità Timor Steffens ci sarà o non ci sarà ad Amici 2019? Negli ultimi giorni abbiamo parlato molto di lui a seguito di un messaggio pubblicato dal coreografo su Instagram. Aveva spiegato di essere impegnato con un programma fuori dall’Italia. Questa notizia aveva fatto cadere nello sconforto […] L'articolo Timor Steffens, arriva la conferma ad Amici 2019: sarà ancora un professore? ...

Simona Ventura - Arriva la conferma ufficiale della nuova love story con Giovanni Terzi : ... ma che tanto spesso è ospite in programmi televisivi per commentare fatti di cronaca e non solo. Giovanni Terzi conferma la relazione con Simona Ventura Il gossip degli ultimi giorni dell'anno ...

Pedaggi - Arriva la conferma di Autostrade : "Stop agli aumenti nel 2019" : Già ieri il ministro dei Trasporti aveva annunciato il blocco delle tariffe sul 90% delle tratte. Nulla di fatto invece per...

Demi Lovato e Henry Levy stanno insieme : Arriva la conferma su Instagram : Demi Lovato e Henry Levy: romantico bacio sul profilo Instagram di lui Sono tante le foto che negli ultimi tempi hanno ritratto la cantante Demi Lovato in compagnia dello stilista americano Henry Levy. Ma un recente video sul profilo ufficiale di lui non ha fatto altro che confermare i numerosi rumors che li vedono protagonisti. La […] L'articolo Demi Lovato e Henry Levy stanno insieme: arriva la conferma su Instagram proviene da Gossip e ...