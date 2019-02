Voci a Sanremo

Anche Eros Ramazzotti e Luis Fonsi super ospiti a Sanremo 2019 con Voci su Pippo Baudo all’Ariston il 6 febbraio : Eros Ramazzoatti e Luis Fonsi super ospiti a Sanremo 2019 nella serata finale della kermesse. Le voci sembrano quindi trovare conferma, con i due artisti sulle tavole del Teatro Ariston il nuovo singolo Per le strade una canzone, già in radio dal 18 gennaio. Secondo quanto riportato da Blogo, tra gli altri ritorni sul palco dell'Ariston è stato Anche annunciato Pippo Baudo, storico conduttore della manifestazione e alla guida - con Fabio ...

Sanremo 2019 - Voci sui compensi dei presentatori : a Baglioni 700 mila euro : Come ogni anno ormai, a ridosso del Festival di Sanremo, crescono le polemiche. Non solo riguardo alle posizioni politiche che spesso i conduttori e partecipanti prendono, come quella sui migranti, ma anche sui compensi pubblici che percepiscono. Quest'anno i cachet andranno a Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio. Sanremo 2019, i cachet dei Vip Al momento si tratta soltanto di voci di corridoio, ma trattandosi di soldi dei ...

