SPELLO | FESTIVAL DEL CINEMA DEDICATO AD ERMANNO OLMI

Festival di SPELLO : preapertura ad Assisi il 22 febbraio con il "doc" su Carlo Acutis : Ispirandosi dunque alla mostra, il film "Segni" si avvia in un percorso emozionante che mette in dialogo fede e scienza, con testimonianze di religiosi e medici; il documentario si concentra in ...