Scaletta e video dei Maroon 5 al Super Bowl 2019 | Adam Levine si spoglia ma non si

Maroon 5 feat. Travis Scott e Big Boi : il video completo e la Scaletta dell’esibizione al Super Bowl : Take a look ;) The post Maroon 5 feat. Travis Scott e Big Boi: il video completo e la scaletta dell’esibizione al Super Bowl appeared first on News Mtv Italia.

Reunion di Lady Gaga e Tony Bennett a Las Vegas - video e Scaletta del primo concerto Jazz & Piano della residency Enigma : Domenica 20 gennaio Lady Gaga ha realizzato il primo spettacolo Jazz & Piano nella sua residency "Enigma", in scena dallo scorso dicembre al Park Theatre di Las Vegas. Con una scaletta che mescola classici del repertorio degli American Standards e alcuni dei suoi più grandi successi, riarrangiati in chiave acustica o prettamente Jazz, Lady Gaga ha avuto al suo fianco anche l'amico e collaboratore Tony Bennett, con cui ha inciso l'album di ...

Ospiti e Scaletta del Concerto di Natale in Vaticano il 25 dicembre su Canale 5 con Ermal Meta - Alvaro Soler e molti altri (video) : Tanti sono gli Ospiti italiani ed internazionali del 26° Concerto di Natale in Vaticano. Promosso dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica della Santa Sede, a favore della Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes e di Missioni Don Bosco Valdocco Onlus, l'evento è stato registrato in Vaticano a dicembre per essere trasmesso su Canale 5 in prima visione nel corso della serata di lunedì 24 dicembre. Il Concerto di Natale in Vaticano sarà ...

CONCERTO DI NATALE IN VATICANO 2018 / Diretta - ospiti e Scaletta. Video - Alvaro Soler : 'via i telefoni e...' : CONCERTO di NATALE in VATICANO 2018 torna in onda su canale 5: sul palco, tra gli altri, Ermal Meta, Alessandra Amoroso e Alvaro Soler , oggi, 24 Novembre,

Muse - concerti di 'riscaldamento' in attesa del tour : per la prima volta dal vivo alcuni brani di 'Simulation theory' - VIDEO / Scaletta : Ma in attesa di tornare ufficialmente sui palchi con la serie di spettacoli legati a " Simulation theory ", il loro ultimo album in studio, Matthew Bellamy e compagni sono impegnati in questi giorni ...

Video di Ed Sheeran al Global Citizen Festival : Mandela 100 - la Scaletta da 6 brani e il duetto con Beyoncé in Perfect : Con la sua inseparabile chitarra Ed Sheeran al Global Citizen Festival: Mandela 100 ha regalato un set breve ma rappresentativo della sua carriera. Tra le grandi star del concerto intitolato "Mandela 100" in scena domenica 2 dicembre allo stadio FNB a Johannesburg, in Sud Africa, il cantautore inglese ha eseguito alcune delle sue canzoni di maggior successo, pescando brani dagli ultimi tre album in carriera, quelli che l'hanno consacrato ...