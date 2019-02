Salvini-Di Maio a un passo dalla rottura Ma è vera crisi?

Governian Rhapsody : Salvini - Di Maio - Toninelli e Conte cantano i Queen : Dopo il successo del biopic su Freddie Mercury diretto da Bryan Singer, Crozza ha trasformato il brano Bohemian Rhapsody in un spot del governo.Il comico tornerà in onda su Nove con il suo show ...

Tav - Di Maio a Salvini : 'Lavoriamo sulle cose su cui siamo d'accordo'. Toninelli : 'Da M5s nessun pregiudizio' : Luigi Di Maio risponde a Salvini sulla tenuta del governo e sulla Tav. 'Secondo me in questo momento è intelligente andare avanti. C' è tanto da fare, lavoriamo sulle cose su cui siamo d' accordo e ...

Salvini : Di Maio spieghi perchè no a Tav : 11.20 "Voglio risolvere i problemi e finire le opere lasciate a metà. Se costa di più fermare un'opera e tornare indietro che finirla e andare avanti togliendo Tir dalle strade,inquinamento dall'aria e aiutando imprenditori e pendolari non capisco perché bisogna fermarsi.Di Maio dice che finché è al governo non si farà? Non ci sono tifosi del sì e del no. Mi spieghi perché, numeri alla mano, è sconveniente usare treni veloci che ci collegano ...

Le valutazioni del professor Ponti che fanno litigare Salvini e Di Maio ?sulla Tav : I costi per realizzare la Tav Torino-Lione sarebbero altissimi e ingiustificati. L'opera è dunque bocciata. È quanto emerge dalle 8 pagine di dossier consegnato al ministero dei Trasporti il 9 gennaio scorso. Il presidente della commissione costi-benefici, il professor Marco Ponti, ha fisicamente depositato la relazione nelle mani del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, esprimendo anche il suo giudizio negativo. Leggi ...

