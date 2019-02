Mattarella | su migranti servono intese e interventi globali

Migranti : Anm Catania - 'Attacchi strumentali a magistrati - intervenga Mattarella' - 2 - : ... AdnKronos, - I magistrati proseguono: "In altro articolo, apparso sulla testata on line vox news, si sostiene che la decisione del Tribunale per i ministri sia frutto di una precisa scelta politica ...

Migranti : Anm Catania - 'Attacchi strumentali a magistrati - intervenga Mattarella' : Palermo, 25 gen. (AdnKronos) - L'intervento del Capo dello Stato Sergio Mattarella e del Csm per "dire basta agli attacchi strumentali alla magistratura" è stato chiesto dall'Anm di Catania. "La Giunta distrettuale di Catania rileva, con preoccupazione ed allarme, l’avvio di una mirata campagna di s

Migranti - Italia contro Francia. Il vertice segreto tra ministri - il retroscena sul partito di Mattarella : Un incontro segreto tra ministri. Tra Italia e Francia tensione alle stelle per i Migranti e le frasi di Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista sul Franco coloniale e gli interessi di Parigi in Africa.

DIETRO LE QUINTE/ Merkel-Mattarella-Conte - prove di patto sui migranti : In Libia qualcuno sta usando in modo strumentale il flusso dei migranti. Se ne sono accorti Mattarella e la Merkel. La via obbligata del governo

Migranti : Mattarella - profondo dolore per nuova tragedia nel Mediterraneo : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una dichiarazione diffusa dal Quirinale ha espresso "profondo dolore per la tragedia che si è consumata nel Mediterraneo con la morte di oltre cento persone, tra donne, uomini, bambini".

Strage migranti - la sola pietà di Mattarella e Conte : "Essere europei è, oggi, parte ineliminabile delle nostre stesse identità nazionali". Sergio Mattarella parla in Eurovisione da Matera, città capitale europea della cultura 2019. Un altro messaggio europeista, quello del Presidente, a poche ore dalla nota di oggi in cui il capo dello Stato ha espresso "dolore" per le ennesime morti di migranti nel Mediterraneo. "Nel Mediterraneo si giocheranno partite decisive per il suo ...

