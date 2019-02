Marotta | Spalletti non è in discussione | farà rialzare l' Inter

Inter - Marotta : 'Fiducia a Spalletti : Parma non è decisiva - ci sono ancora tanti punti' : della Croazia Zlatko Dalic, è stato Intervistato da Sky Sport sul momento della squadra: "Con Spalletti c'è stato un normale confronto che avviene al termine di ogni partita, quale che sia il ...

Inter Marotta : “Tocca a Luciano Spalletti riportarci in alto” : Inter Marotta – Luciano Spalletti è solido sulla panchina nerazzurra e il suo futuro non dipende dal risultato contro il Parma: lo dice l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, parlando in esclusiva ai microfoni di Sky Sport della situazione che si è venuta a determinare in casa neroazzurra dopo l’eliminazione per mano della Lazio in Coppa […] L'articolo Inter Marotta : “Tocca a Luciano Spalletti ...

Inter - Marotta difende Spalletti : “un allenatore 3° in classifica non è in discussione. Nainggolan e Perisic? Dico che…” : L’a.d. dell’Inter, Beppe Marotta, difende Luciano Spalletti nelle dichiarazioni precedendi alla partita con il Bologna: allontanata l’ipotesi esonero Mancato il passaggio dei gironi in Champions League, eliminata dalla Lazio in Coppa Italia, l’Inter ha visto già due obiettivi della sua stagione sfumati a metà anno. Nerazzurri che, Europa League a parte, hanno come unico obiettivo quello di finire nelle prime quattro ...

Spalletti : "Incontro Marotta-Conte in sede? Ridicolo" : L'Inter è in flessione, Luciano Spalletti è visibilmente irritato per le voci su Antonio Conte. L'aria in casa nerazzurra non è delle migliori. Per calmare le frizioni, anche interne tra il tecnico e ...

Inter - Spalletti : 'Conte e Marotta? Voci ridicole. Non è tutto da buttare' : MILANO - Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Bologna dopo i risultati deludenti tra Coppa Italia e Serie A : ' Come si riparte? Si fa ...