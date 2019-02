E' in scooter col fidanzato | 19enne colpita da un proiettile vagante

scooter e carrozzine elettriche : norme e circolazione : Gli Scooter e carrozzine a propulsione elettrica, quando utilizzati su spazi pubblici, devono seguire alcune regole. Le norme in questione sono dettate dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di attuazione, modificato il 29 luglio 2010 con la legge n. 120/2010 “Disposizioni in materia di Sicurezza stradale”. Cosa dice la legge Per il Codice della Strada, le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti ...